Xe khách chở 14 người đi bàn chuyện đám cưới gặp nạn ở Hà Tĩnh

Theo đại diện Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh, ô tô khách 16 chỗ biển kiểm soát tỉnh Quảng Trị chở 14 người đại diện cho họ nhà trai ở xã Sơn Tây (huyện Hương Sơn cũ) đi tới xã Vũ Quang, Hà Tĩnh để ra mắt nhà gái, bàn chuyện cưới hỏi.

Khoảng 8h40 ngày 12/5, đến đường mòn Hồ Chí Minh đoạn qua xã Kim Hoa, tỉnh Hà Tĩnh, ô tô khách xảy ra va chạm với xe đầu kéo container biển kiểm soát Hải Phòng và xe máy biển Nghệ An đang chạy chiều ngược lại.

Vụ tai nạn liên hoàn khiến người đàn ông 43 tuổi điều khiển xe máy bị thương nặng. Những người ngồi trên ô tô khách và xe đầu kéo container hoảng loạn, bị thương. Các nạn nhân được chuyển tới cơ sở y tế gần đó thăm khám, điều trị.

Xe đầu kéo và ô tô khách hư hỏng nặng phần đầu, xe máy biến dạng. Lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với các đơn vị đã phân luồng phương tiện, điều xe cẩu tới giải phóng hiện trường.