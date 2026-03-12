Chồng đi chăm vợ, bất ngờ lên sân thượng bệnh viện nhảy xuống đất

Ngày 12/3, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Gia Lai, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai cho biết, một người đàn ông đã tử vong sau khi trèo lên sân thượng của bệnh viện và nhảy xuống đất.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h cùng ngày, anh S.C. (SN 1991, trú tại xã Ia Boong, Gia Lai) bất ngờ trèo lên sân thượng của Bệnh viện Đa khoa Gia Lai rồi nhảy xuống.

Người đàn ông tử vong khi nhảy từ sân thượng bệnh viện xuống (Ảnh: Cắt từ clip).

Các bác sĩ đã nhanh chóng ra đưa nạn nhân đến Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Gia Lai, anh C. đang chăm sóc vợ là chị R.L.P. (SN 1997) tại Khoa Sản.

Trưa cùng ngày, anh C. mang cơm vào cho vợ rồi đứng nghe điện thoại khá lâu. Sau cuộc điện thoại, người đàn ông này có biểu hiện hoảng loạn và rời đi.

Một lúc sau, nhiều người phát hiện anh C. lên sân thượng của bệnh viện và nhảy xuống. Do sự việc xảy ra quá nhanh nên những người có mặt tại bệnh viện không kịp ngăn cản.

Cơ quan chức năng đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ việc.