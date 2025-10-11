"Cháy" thẻ xe cục bộ, sinh viên nhận vé tháng như trúng số độc đắc

“Cháy” thẻ xe tháng, sinh viên chạy khắp nơi tìm chỗ gửi

Nhiều sinh viên tại ký túc xá khu B Đại học Quốc gia TPHCM đang gặp khó khăn trong việc đăng ký thẻ gửi xe tháng. Việc “cháy thẻ” suốt thời gian qua khiến không ít sinh viên buộc phải gửi xe theo ngày, tốn kém và bất tiện trong sinh hoạt.

Mức giá gửi xe tháng hiện được niêm yết chỉ 50.000 đồng/tháng, trong khi gửi xe theo ngày dao động 3.000-7.000 đồng/lượt, tùy tòa nhà và thời điểm. Nếu gửi qua đêm với thời gian lâu hơn, mức phí có thể lên tới 10.000 đồng/lượt.

Thông thường, sinh viên ở ký túc xá nếu có nhu cầu đều được đăng ký thẻ tháng từ ngày 1 đến ngày 5 hàng tháng. Tuy nhiên, để có suất, nhiều người phải canh từ sớm và xuống hỏi trước thông tin.

“Nếu còn chỗ thì đầu tháng mang xe đến đăng ký, còn không là hết luôn. Nhưng lạ ở chỗ, dù báo hết thẻ tháng, nhà xe vẫn nhận gửi theo ngày”, Phong Điền chia sẻ.

Nhiều xe máy của sinh viên phải đậu tạm bên lề các tòa ký túc xá khu B (Ảnh: NAD).

Bích Lan, sinh viên năm nhất Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM, cho biết sau nhiều lần đi hỏi, em vừa đăng ký được thẻ tháng từ đầu tháng 10 nhưng lại không được gửi xe dưới hầm của tòa mình.

“Mình phải gửi xe ở khu C5-C6, cách tòa mình ở khá xa. Mình thấy nhà xe bên đó vẫn còn nhiều chỗ, rất rộng, nhưng không hiểu sao mỗi khi sinh viên qua hỏi thì lại nói hết thẻ tháng”, Thùy chia sẻ.

Tình trạng “cháy thẻ” cũng khiến nhiều sinh viên phải xoay xở đủ cách. Phạm Phạm, sinh viên năm nhất Trường Đại học Nông Lâm, ở tòa BA3, chia sẻ cô mang xe lên trễ nên đi đăng ký thì các tòa đều báo hết thẻ tháng.

Do đó, Phạm vẫn phải gửi xe theo ngày, 5.000 đồng/lần, nếu đi lại nhiều thì phải nhân thêm số tiền di chuyển.

“Lâu dài rất tốn kém. Mọi người bảo bên toà C5-C6 còn chỗ, mình qua hỏi thì vẫn nghe câu trả lời cũ: “Hết thẻ tháng rồi”. Mình có nhờ trưởng tòa hỗ trợ nhưng chưa thấy phản hồi”, nữ sinh kể lại.

Câu chuyện tương tự diễn ra với Lê Lê, sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TPHCM. Lê cho hay: “Ngay đầu tháng 10, mình đã xuống gặp ban quản lý để đăng ký thẻ tháng nhưng được báo là hết”.

Tốn kém, bất tiện và ảnh hưởng sinh hoạt

Không có thẻ xe tháng khiến sinh viên phải chi trả nhiều hơn gấp 4-5 lần so với giá cố định. Với những bạn phải gửi xe ra vào nhiều lần mỗi ngày, chi phí này trở thành gánh nặng.

“Gia đình em không khá giả nên hơn 200.000 đồng mỗi tháng chỉ để gửi xe là quá nhiều”, Toàn chia sẻ.

Không đăng ký được thẻ xe tháng, sinh viên phải “cầu cứu” tìm chỗ gửi xe vì tốn kém (Ảnh chụp màn hình).

Việc không có chỗ gửi xe cố định cũng gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và giờ giấc học tập của nhiều sinh viên.

“Mỗi sáng mình phải dậy sớm hơn để đi bộ sang tòa khác lấy xe. Hôm nào mưa hay xe bị dắt đi chỗ khác thì càng mất thời gian hơn”, Bích Lan nói.

Cùng hoàn cảnh với Bích Lan, Toàn cho biết mỗi khi hết cả thẻ ngày, cậu sinh viên năm nhất phải đi tìm và gửi nhờ ở các tòa nhà ở xa khu đang ở, gây nhiều trở ngại về thời gian và công sức.

Việc khan hiếm thẻ gửi xe tháng tại ký túc xá khu B đã kéo dài trong nhiều tháng qua, gây ra không ít bất tiện cho sinh viên. Nhiều ý kiến cho rằng ban quản lý cần sớm rà soát lại sức chứa của các bãi xe, đồng thời công khai số lượng thẻ tháng còn trống, để đảm bảo đáp ứng nhu cầu thực tế của sinh viên.

Số lượng sinh viên tăng, “cháy thẻ” xe cục bộ

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Trung tâm Quản lý Ký túc xá và Khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM, thừa nhận có tình trạng “cháy thẻ” cục bộ ở khu B.

Theo Trung tâm, hiện ký túc xá có 47 tòa nhà với hơn 32.000 sinh viên nội trú và 25 nhà giữ xe, sức chứa thiết kế khoảng 14.200 xe, sức chứa thực tế tối đa hơn 16.000 xe. Tuy nhiên, năm học 2025-2026, số lượng sinh viên đưa xe máy lên tăng đáng kể, dẫn đến tình trạng trên.

“Đến tháng 10, có hơn 16.000 sinh viên đăng ký gửi xe tháng, tăng gần 1.000 xe so với năm trước và có hơn 15.000 xe đã gửi tháng. Hiện vẫn còn gần 1.000 xe sinh viên phải gửi theo ngày, chủ yếu ở khu B, trong khi một số nhà xe vẫn còn chỗ”, đại diện Trung tâm thông tin.

Nguyên nhân được xác định là sự phân bố nhà giữ xe không đồng đều, khiến một số tòa quá tải trong khi tòa khác còn trống. Trung tâm lý giải, sinh viên thường ngại đi gửi xe tại các tòa nhà lân cận cách 400-500m. Ngoài ra, thời gian gia hạn đăng ký hàng tháng chưa hợp lý, một số sinh viên không để ý thời gian gia hạn nên phải gửi theo ngày chờ đăng ký lại.

Để khắc phục tình trạng trên, Trung tâm cho biết đã lên kế hoạch mở rộng và xây dựng thêm bãi giữ xe. Trong đó, từ nay đến 30/11 sẽ đưa vào sử dụng 4 bãi xe tạm ngoài trời tại các cụm nhà B.B, B.E, A.G và A.H, đáp ứng khoảng 2.900 xe.

Bên cạnh đó, Trung tâm yêu cầu các đơn vị dịch vụ công khai bảng giá, quy trình đăng ký và tuyệt đối không từ chối giữ xe tháng nếu còn chỗ, đồng thời xử lý nghiêm nhân viên vi phạm để đảm bảo công bằng, minh bạch.

Đồng thời, Trung tâm Quản lý Ký túc xá và Khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM sẽ phối hợp với Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1 TPHCM tài trợ vé Metro số 1 và khuyến khích sinh viên sử dụng phương tiện xe buýt công cộng, nhằm giảm áp lực phương tiện cá nhân trong ký túc xá và Khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM.

“Trung tâm luôn xác định công tác đảm bảo an toàn, an ninh trật tự và quyền lợi của sinh viên là ưu tiên hàng đầu. Mọi phản ánh, nguyện vọng của sinh viên đều được ghi nhận và xem đó là cơ hội để chúng tôi hoàn thiện tốt hơn công tác quản lý, phục vụ sinh viên”, đại diện Trung tâm nhấn mạnh.

* Tên các sinh viên đã được thay đổi

Khánh Ly, Phương Thảo