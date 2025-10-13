Chính phủ quyết tâm tìm lời giải cho bài toán ùn tắc, ngập lụt đô thị

Chủ trì họp báo Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 chiều 13/10, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã đánh giá khái quát những kết quả nổi bật và dấu ấn của kỳ đại hội lần này.

Dấu ấn đầu tiên Phó Thủ tướng chia sẻ là trong một điều kiện khắc nghiệt với nhiều thách thức chưa từng có tiền lệ về dịch bệnh, thiên tai, bất ổn từ tình hình thế giới, nhưng Việt Nam vẫn tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô.

“Đây là thành tựu nổi bật nhất, đặc biệt nhất và điều này được thế giới ghi nhận, không phải chỉ do chúng ta đánh giá”, Phó Thủ tướng Thường trực nói.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình chia sẻ tại cuộc họp báo (Ảnh: Đoàn Bắc).

Thành tựu đột phá thứ hai, theo ông, là việc thành công trong việc bảo vệ nhân dân, giúp nhân dân, phục vụ nhân dân và nâng cao đời sống của nhân dân. Điển hình là việc bảo vệ dân khỏi đại dịch Covid-19 thông qua chiến dịch tiêm vaccine miễn phí; hỗ trợ và cứu dân trong bão lũ, thiên tai, hay việc dành hơn 1,1 triệu tỷ đồng (17% chi ngân sách) để chi cho an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo…

Kết quả thứ ba, Phó Thủ tướng nhấn mạnh thành công của cuộc cách mạng tổ chức, sắp xếp lại giang sơn, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp. “Cuộc cách mạng này là bước chuẩn bị để chúng ta bước vào kỷ nguyên mới với bộ máy tinh gọn, với không gian phát triển mới, với đội ngũ được chọn lọc”, theo lời Phó Thủ tướng.

Ông chia sẻ trong cuộc cách mạng này, rất nhiều bộ ngành và đội ngũ cán bộ phải “nhiều đêm không ngủ” để hoàn thành đúng thời hạn các yêu cầu của Đảng, của Bộ Chính trị đề ra.

Quy mô nền kinh tế của Việt Nam, theo Phó Thủ tướng, đã tăng từ thứ 37 lên thứ 32 thế giới và thứ 4 trong ASEAN. Về chỉ số hạnh phúc, Việt Nam tăng 37 bậc, từ thứ 83 đầu nhiệm kỳ đến thứ 46 cuối nhiệm kỳ.

Về quy mô thương mại, Việt Nam thuộc nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới với gần 850 tỷ USD xuất nhập khẩu một năm…

Phó Thủ tướng Thường trực cũng nhắc đến điểm nhấn khi Đại hội Đảng bộ Chính phủ thông qua nghị quyết xác định phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, những giải pháp đột phá.

Họp báo thông tin về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 (Ảnh: Đoàn Bắc).

Trong đó, nghị quyết đặt mục tiêu với khát vọng vươn lên mạnh mẽ là tăng trưởng 10% và GDP bình quân đầu người đạt hơn 8.000 USD vào cuối nhiệm kỳ.

“Đây là một thách thức rất lớn của Chính phủ vì các chỉ tiêu rất tham vọng. Chúng ta thấy rõ con đường phải đi, những việc phải làm và có thể hình dung được đất nước cuối nhiệm kỳ sẽ có diện mạo, vị thế và tầm vóc của một nước công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và có tăng trưởng và thu nhập bình quân đầu người trên 8.000 USD”, theo lời Phó Thủ tướng.

Bên cạnh đó, Đại hội cũng nghiêm túc chỉ ra những tồn tại, hạn chế, những thách thức phải đối mặt, như Tổng Bí thư Tô Lâm đã đề cập. Đó là những thách thức diễn ra trong nhiều năm, nhân dân chờ đợi giải quyết, như ngập lụt ở các đô thị, ô nhiễm môi trường, ách tắc giao thông, nhiễm mặn hay câu chuyện đê điều ở phía Bắc.

Nhắc lại yêu cầu của Tổng Bí thư là phải giải quyết những chuyện này trong nhiệm kỳ, Phó Thủ tướng khẳng định khi đã nhìn ra vấn đề và có giải pháp, Chính phủ quyết tâm tìm lời giải và sẽ giải quyết được những bài toán này.

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I (Ảnh: Đoàn Bắc).

"Bước vào kỷ nguyên mới, chúng ta đặt ra mục tiêu rất cao: Tăng trưởng cao, thu nhập cao, nhiều dự án phải làm. Hành trang chúng ta mang vào nhiệm kỳ tới là quyết tâm rất cao, khát vọng phát triển, một tư duy đổi mới từ tư duy pháp luật, tư duy huy động vốn, đến những nhiệm vụ cần làm đều đã rất rõ ràng”, Phó Thủ tướng chia sẻ.

Vấn đề quan trọng hiện nay, theo ông, phải tập trung vào tổ chức bộ máy và con người; xây dựng được đội ngũ vừa hồng vừa chuyên, dám nghĩ dám làm, bản lĩnh, dám chịu trách nhiệm.