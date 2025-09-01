Hà Nội cấm nhiều tuyến đường ngày 1/9 phục vụ chương trình nghệ thuật

Ngày 1/9, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, cùng ngày, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc" tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Công an TP Hà Nội phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện.

CSGT Hà Nội phân luồng giao thông trong ngày 1/9 để phục vụ chương trình nghệ thuật đặc biệt (Ảnh: Công an cung cấp).

Thời gian tổ chức tạm cấm, hạn chế phương tiện: Từ 14h đến 22h30 ngày 1/9.

Các tuyến đường tạm cấm, hạn chế phương tiện:

Tạm cấm đối với các ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên, ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng công an, quân đội và các phương tiện ưu tiên khác theo quy định của pháp luật), hạn chế đối với các phương tiện tham gia giao thông khác hoạt động trên một số tuyến đường.

Cụ thể gồm: Đường Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ, Tân Mỹ, Mễ Trì, Trần Hữu Dực, Hàm Nghi, Nguyễn Cơ Thạch, Đỗ Xuân Hợp, Nguyễn Hoàng, Phạm Hùng, Châu Văn Liêm, đường gom phải Đại lộ Thăng Long (từ Phạm Hùng đến Lê Quang Đạo), Hồ Tùng Mậu, Cầu Diễn, Trịnh Văn Bô.

Trong thời gian trên, Công an TP Hà Nội sẽ tổ chức hướng đi cho các phương tiện vòng, tránh khu vực tạm cấm, hạn chế phương tiện, cụ thể như sau: Các phương tiện từ hướng quốc lộ 32 đi hướng Đại lộ Thăng Long sẽ đi qua đường tỉnh lộ 70 hoặc đường vành đai III trên cao... và ngược lại.

Công an TP Hà Nội đề nghị Sở Xây dựng căn cứ vào thông báo phân luồng giao thông để chỉ đạo các đơn vị chức năng điều chỉnh lộ trình các tuyến xe khách, hạn chế hoạt động trên các tuyến đường theo nội dung thông báo.

Cảnh sát yêu cầu tất cả các phương tiện tham gia giao thông tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ và theo hướng dẫn, phân luồng của lực lượng chức năng.