Chi tiết số lượng đại biểu Quốc hội khóa mới được bầu ở 34 tỉnh, thành phố

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố.

Theo nghị quyết này, cả nước có 182 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của 34 tỉnh, thành phố đã được ấn định.

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu Quốc hội tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 10 (Ảnh: Quang Phúc).

Cụ thể:

1 - Thành phố Hà Nội: Có 11 đơn vị bầu cử; số đại biểu Quốc hội được bầu là 32.

2- TPHCM: Có 13 đơn vị bầu cử; số đại biểu Quốc hội được bầu là 38.

3- Thành phố Hải Phòng: Có 7 đơn vị bầu cử; số đại biểu Quốc hội được bầu là 19.

4- Thành phố Đà Nẵng: Có 5 đơn vị bầu cử; số đại biểu Quốc hội được bầu là 14.

5- Thành phố Cần Thơ: Có 6 đơn vị bầu cử; số đại biểu Quốc hội được bầu là 18.

6- Thành phố Huế: Có 4 đơn vị bầu cử; số đại biểu Quốc hội được bầu là 9.

7- Tỉnh An Giang: Có 7 đơn vị bầu cử; số đại biểu Quốc hội được bầu là 21.

8- Tỉnh Bắc Ninh: Có 6 đơn vị bầu cử; số đại biểu Quốc hội được bầu là 16.

9- Tỉnh Cà Mau: Có 5 đơn vị bầu cử; số đại biểu Quốc hội được bầu là 13.

10- Tỉnh Cao Bằng: Có 3 đơn vị bầu cử; số đại biểu Quốc hội được bầu là 7.

11- Tỉnh Đắk Lắk: Có 5 đơn vị bầu cử; số đại biểu Quốc hội được bầu là 15.

12- Tỉnh Điện Biên: Có 3 đơn vị bầu cử; số đại biểu Quốc hội được bầu là 7.

13- Tỉnh Đồng Nai: Có 6 đơn vị bầu cử; số đại biểu Quốc hội được bầu là 18.

14- Tỉnh Đồng Tháp: Có 6 đơn vị bầu cử; số đại biểu Quốc hội được bầu là 18.

15- Tỉnh Gia Lai: Có 6 đơn vị bầu cử; số đại biểu Quốc hội được bầu là 16.

16- Tỉnh Hà Tĩnh: Có 3 đơn vị bầu cử; số đại biểu Quốc hội được bầu là 9.

17- Tỉnh Hưng Yên: Có 6 đơn vị bầu cử; số đại biểu Quốc hội được bầu là 16.

18- Tỉnh Khánh Hòa: Có 4 đơn vị bầu cử; số đại biểu Quốc hội được bầu là 12.

19- Tỉnh Lai Châu: Có 3 đơn vị bầu cử; số đại biểu Quốc hội được bầu là 7.

20- Tỉnh Lạng Sơn: Có 3 đơn vị bầu cử; số đại biểu Quốc hội được bầu là 7.

21- Tỉnh Lào Cai: Có 4 đơn vị bầu cử; số đại biểu Quốc hội được bầu là 10.

22- Tỉnh Lâm Đồng: Có 6 đơn vị bầu cử; số đại biểu Quốc hội được bầu là 17.

23- Tỉnh Ninh Bình: Có 8 đơn vị bầu cử; số đại biểu Quốc hội được bầu là 19.

24- Tỉnh Nghệ An: Có 6 đơn vị bầu cử; số đại biểu Quốc hội được bầu là 16.

25- Tỉnh Phú Thọ: Có 6 đơn vị bầu cử; số đại biểu Quốc hội được bầu là 17.

26- Tỉnh Quảng Ninh: Có 3 đơn vị bầu cử; số đại biểu Quốc hội được bầu là 9.

27- Tỉnh Quảng Ngãi: Có 4 đơn vị bầu cử; số đại biểu Quốc hội được bầu là 11.

28- Tỉnh Quảng Trị: Có 4 đơn vị bầu cử; số đại biểu Quốc hội được bầu là 10.

29- Tỉnh Sơn La: Có 3 đơn vị bầu cử; số đại biểu Quốc hội được bầu là 9.

30- Tỉnh Tây Ninh: Có 5 đơn vị bầu cử; số đại biểu Quốc hội được bầu là 15.

31- Tỉnh Thái Nguyên: Có 5 đơn vị bầu cử; số đại biểu Quốc hội được bầu là 10.

32- Tỉnh Thanh Hóa: Có 6 đơn vị bầu cử; số đại biểu Quốc hội được bầu là 17.

33- Tỉnh Tuyên Quang: Có 4 đơn vị bầu cử; số đại biểu Quốc hội được bầu là 10.

34- Tỉnh Vĩnh Long: Có 6 đơn vị bầu cử; số đại biểu Quốc hội được bầu là 18.

Tổng số đại biểu Quốc hội khóa XVI được bầu là 500 người, dự kiến có 80-90 Ủy viên Trung ương. Cuộc bầu cử lần này sẽ diễn ra vào ngày 15/3/2026 - sớm hơn 3 tháng so với thông lệ.