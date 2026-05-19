Chi tiết 3 phương án hướng tuyến metro Cát Linh - Hà Đông đi Xuân Mai

Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) vừa báo cáo UBND thành phố về đề xuất phương án tuyến, vị trí nhà ga, depot dự án tuyến đường sắt đô thị số 2A, đoạn Hà Đông - Xuân Mai.

MRB cho biết theo quy hoạch, trục quốc lộ 6 tuyến Hà Đông - Xuân Mai là 1 trong 9 trục động lực phát triển, đóng vai trò là xương sống để phát triển chuỗi đô thị sinh thái kết nối đô thị trung tâm với đô thị vệ tinh Xuân Mai và cửa ngõ vùng Tây Bắc.

Về quy mô, không gian đô thị theo tuyến quốc lộ 6 có diện tích khoảng 9.300ha, với dự báo dân số đến năm 2045 khoảng 250.000 người và đến năm 2065 khoảng 500.000 người.

Để đáp ứng sự phát triển này, hạ tầng khung sẽ được đầu tư thông qua việc nâng cấp, mở rộng quốc lộ 6 (với mặt cắt ngang 50-60m) và kéo dài tuyến metro số 2A Cát Linh - Hà Đông đi Xuân Mai.

Về phương án tuyến, vị trí ga, MRB cho biết có 3 phương án được đề xuất.

Phương án 1 là đi dọc theo dải phân cách giữa của quốc lộ 6. Theo đó, bố trí tuyến 2A kéo dài dọc theo dải phân cách trung tâm của quốc lộ 6, bám sát định hướng quy hoạch cấp trên đã được phê duyệt.

Chiều dài đoạn kéo dài khoảng 20,3km với 12 nhà ga. Sau khi hoàn thành, toàn tuyến có tổng chiều dài khoảng 33,3km với 24 nhà ga. Thời gian hành trình toàn tuyến từ ga Cát Linh hiện tại đến ga cuối S12 - Xuân Mai Tây khoảng 46,5 phút.

Sơ đồ phương án 1 (Ảnh: Chụp màn hình).

Phương án 2 (phương án kiến nghị) là cải tuyến đoạn ở giữa, phía Nam khu công nghiệp Phú Nghĩa để kết hợp xây dựng metro và phát triển đô thị TOD.

Theo đó, phương án này có đoạn tuyến từ điểm đầu đến ga S4, và đoạn từ ga S7 đến ga cuối S12 bố trí dọc theo dải phân cách giữa của quốc lộ 6 tương tự phương án 1.

Đoạn tuyến S4 - Ngọc Hòa đến ga S7 - Đông Phương Yên được điều chỉnh về phía nam Khu công nghiệp Phú Nghĩa, đi dọc theo tuyến đường bộ quy hoạch, qua khu đất Khu công nghiệp Phú Nghĩa II để phát triển quỹ đất trống hiện trạng xung quanh các vị trí dự kiến đặt ga.

Sơ đồ phương án 2 đoạn cải tuyến khỏi quốc lộ 6 từ S4 đến S7 (Ảnh: Chụp màn hình).

Chiều dài đoạn kéo dài khoảng 20km với 12 nhà ga. Sau khi thông tuyến, chiều dài toàn tuyến khoảng 33km với 24 nhà ga. Thời gian hành trình toàn tuyến từ ga Cát Linh hiện tại đến ga cuối S12 - Xuân Mai Tây khoảng 46,3 phút.

MRB đánh giá trong phạm vi 1.000m xung quanh 6 ga (S2, S3, S4, S5, S6 và S11) còn quỹ đất có tiềm năng phát triển TOD với diện tích có thể phát triển khoảng 450ha. Trong đó lớn nhất là khu vực xung quanh ga S5, S6 với khoảng 299ha có cơ hội phát triển đô thị hoàn chỉnh, có tính điển hình, tích hợp văn phòng, thương mại, khách sạn, căn hộ, nhà ở, công viên và các dịch vụ đi kèm.

Theo MRB, phương án 2 có đủ các ưu điểm chính của phương án 1, đồng thời có cơ hội phát triển TOD tốt hơn, thể hiện đúng chức năng và ưu thế của các tuyến đường sắt đô thị kéo dài trong việc dẫn dắt phát triển đô thị ra vùng ngoại ô.

Phương án 3 là cải tuyến (nắn chỉnh) đoạn đầu tuyến về phía Nam.

Sơ đồ phương án 3 (Ảnh: Chụp màn hình).

Đoạn tuyến từ điểm đầu đến ga S1 và đoạn từ ga S7 đến ga S12 bố trí dọc theo dải phân cách trung tâm của quốc lộ 6 tương tự phương án 1. Đoạn tuyến từ ga S1 đến ga S7 được điều chỉnh đi tách khỏi quốc lộ 6 về phía Nam, chủ yếu đi qua khu vực đất nông nghiệp để phát triển quỹ đất trống hiện trạng xung quanh các vị trí dự kiến đặt ga.

Chiều dài đoạn kéo dài khoảng 21,4 km, bố trí 12 nhà ga. Sau khi thông tuyến, chiều dài toàn tuyến khoảng 34,4km với 24 nhà ga. Thời gian hành trình toàn tuyến từ ga Cát Linh hiện tại đến ga cuối S12 - Xuân Mai Tây khoảng khoảng 47,3 phút.

So sánh 3 phương án hướng tuyến (Ảnh: Chụp màn hình).

Trên cơ sở đề xuất của đơn vị tư vấn, ý kiến góp ý của các sở, ngành, UBND các phường xã, MRB đề nghị UBND TP Hà Nội xem xét, chấp thuận lựa chọn hướng tuyến, vị trí nhà ga, depot tuyến metro 2A kéo dài theo phương án 2.

Bên cạnh đó, MRB cũng đề nghị UBND TP Hà Nội xem xét, chấp thuận định hướng phương án kết nối - trung chuyển dạng chữ L tại vị trí giao cắt giữa tuyến 2A kéo dài và các tuyến đường sắt, đường sắt đô thị liên quan.