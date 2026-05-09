Bí thư Hà Nội trải nghiệm tàu trên cao và thị sát hầm ngầm metro

Chiều 9/5, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã đi kiểm tra thực địa công tác quản lý vận hành, khai thác, thẻ vé liên thông tuyến đường sắt đô thị (metro) đoạn trên cao Nhổn - Cầu Giấy và công tác thi công tại ga ngầm S12 thuộc metro số 3.1 đoạn Nhổn - ga Hà Nội.

Tuyến metro số 3.1 đoạn Nhổn - ga Hà Nội có tổng chiều dài 12,5km, trong đó có 8 ga trên cao và 4 ga ngầm. Đoạn trên cao Nhổn - Cầu Giấy dài 8,5km chính thức vận hành thương mại từ ngày 8/8/2024 với 10 đoàn tàu có sức chứa tối đa 946 người/đoàn tàu.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và các lãnh đạo thành phố trải nghiệm tàu đường sắt trên cao đoạn Nhổn - Cầu Giấy (Ảnh: Xuân Hải).

Theo báo cáo, đến ngày 21/3, 100% hành khách sử dụng giải pháp ứng dụng định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học trên 2 tuyến metro ở Hà Nội. Đã có gần 8,6 triệu lượt hành khách sử dụng hệ thống mới, gần 70% hành khách sử dụng định danh điện tử và sinh trắc học...

Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) cho biết phần ngầm gồm 4km hầm ngầm, 4 ga ngầm, 1 giếng thoát hiểm hiện đang được triển khai thi công đồng loạt, tiến độ thi công xây dựng đạt 79,3%, cơ bản đáp ứng tiến độ.

Đối với công tác thi công hầm bằng máy đào hầm (TBM) đến nay đã hoàn thành. Đường hầm số 1 đã hoàn thành khoan hầm ngày 1/12 và hoàn thành công tác tháo dỡ máy đào hầm TBM1; đường hầm số 2 đã hoàn thành công tác khoan hầm vào ngày 13/4 và đang tiến hành kiểm tra trước khi tháo dỡ máy đào hầm TBM2.

Về công tác thi công các ga ngầm, toàn bộ tường vây, kết cấu bản đỉnh và bản trung chuyển đã hoàn thành, đang triển khai thi công công trình phụ trợ và thi công kết cấu bản đáy, tiến độ cơ bản đang bám theo kế hoạch. Sau khi hoàn thành khoan hầm metro Nhổn - ga Hà Nội, hai máy đào hầm sẽ được bảo trì, sửa chữa và có thể sử dụng khoan hầm tuyến metro số 5 Văn Cao - Hòa Lạc.

MRB cho biết tiến độ xây dựng phần ngầm cơ bản bám sát kế hoạch. Theo tiến độ, dự án cần hoàn thành lắp đặt hệ thống, thiết bị vào tháng 4/2027, sau đó tiến hành thử nghiệm, tích hợp hệ thống, căn chỉnh và vận hành thử hoàn thành trong tháng 12/2027. Dự kiến đưa đoạn tuyến ngầm vào vận hành thương mại trong tháng 12/2027.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và các lãnh đạo thành phố kiểm tra tại đường hầm số 1 thuộc metro Nhổn - ga Hà Nội (Ảnh Xuân Hải).

Tại buổi kiểm tra, Bí thư Hà Nội Trần Đức Thắng và đoàn công tác của thành phố đã trải nghiệm hệ thống kiểm soát vé điện tử ứng dụng định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học và tìm hiểu các dịch vụ đường sắt đô thị đoạn trên cao Nhổn - Cầu Giấy.

Bí thư Hà Nội yêu cầu cần đánh giá toàn diện về tính hiệu quả, đồng thời nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý, vận hành đường sắt đô thị đủ mạnh về năng lực tài chính, trình độ chuyên môn kỹ thuật để bảo đảm hiệu quả công tác quản lý, vận hành và bảo trì hệ thống.

Kiểm tra công tác thi công ga ngầm S12, người đứng đầu Thành ủy Hà Nội chỉ đạo UBND thành phố và các sở, ngành liên quan quan tâm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để MRB và các nhà thầu hoàn thành tiến độ dự án theo đúng cam kết, hoàn thành vào cuối năm 2027.

Tại công trường thi công ga ngầm S12, ông Thắng đã kiểm tra tiến độ thi công, thăm hỏi, tặng quà và động viên các cán bộ kỹ sư, công nhân đang lao động tại công trường.

Chiều cùng ngày, Bí thư Hà Nội và đoàn công tác của thành phố đã khảo sát thực địa một số công trình tại khu vực hồ Hoàn Kiếm.