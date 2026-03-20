Cháy trong khu tái định cư hơn 7ha ở TPHCM

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 20/3, chính quyền xã Phước Hải nhận tin báo cháy trong khu tái định cư rộng 7,6ha ở ấp Lộc An.

Ngay sau đó, hàng chục cán bộ, chiến sỹ thuộc Công an xã và Ban Chỉ huy quân sự nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Cây cỏ khô và gió mạnh khiến ngọn lửa cháy lan rất nhanh (Ảnh: Ban CHQS xã Phước Hải).

Khu vực này là bãi đất trống, nhiều cỏ khô, cộng thêm trời có gió mạnh khiến lửa cháy lan nhanh.

Nhiều mũi chữa cháy được triển khai, tìm cách chia cắt lớp cây cỏ khô với ngọn lửa, không để tiếp tục cháy lan. Đồng thời, lực lượng chức năng dùng nước và các dụng cụ để dập lửa.

Khoảng 1 giờ sau, lửa được dập tắt. Theo nhà chức trách, vụ cháy xảy ra do người dân đốt cây keo, tràm nhưng không trông coi cẩn thận, dẫn đến cháy lớn.