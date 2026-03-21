Cháy kho giấy ở TPHCM

Đến 19h ngày 21/3, Cảnh sát PCCC (PC07, Công an TPHCM) đã khống chế được vụ hỏa hoạn xảy ra tại kho chứa giấy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h15 cùng ngày, lửa bùng lên từ kho chứa giấy trên đường số 1, phường Linh Xuân.

Người dân đã tìm cách dập lửa, nhưng bất thành. Bên trong kho chứa giấy, xung quanh là cỏ khô nên lửa lan rất nhanh, uy hiếp những căn nhà sát vách. Chỉ trong ít phút, hỏa hoạn đã lan nhanh kèm theo cột khói đen bốc cao.

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC huy động xe nước cùng cán bộ đến hiện trường, phối hợp cùng Công an phường Linh Xuân dập lửa.

Hai xe múc cũng được huy động để lấy lớp giấy ra, phục vụ công tác chữa cháy.

Đến 19h cùng ngày, lửa được khống chế, một nhà dân bị ảnh hưởng do sức nóng của ngọn lửa. Vụ việc còn khiến giao thông trên đường Đỗ Mười gặp khó khăn. Nguyên nhân hỏa hoạn đang được làm rõ.