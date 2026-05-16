Cháy nhà trong hẻm ở TPHCM

Ngày 16/5, cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại nhà dân nằm trong hẻm trên đường Trường Chinh, phường Bảy Hiền.

Nhà dân trong hẻm ở TPHCM bốc cháy ngùn ngụt (Ảnh: Hùng Anh).

Khoảng 19h cùng ngày, đám cháy bùng phát tại căn nhà một trệt, một lầu nằm trong hẻm 86, đường Trường Chinh. Phát hiện vụ việc, một số người dân xung quanh dùng bình chữa cháy và kéo đường ống nước dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội bao trùm tầng trên căn nhà, khói đen cũng cuồn cuộn, bốc lên cao hơn chục mét.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07, Công an TPHCM) đã điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng nhanh chóng đến hiện trường dập lửa, ngăn cháy lan. Khoảng 30 phút sau, đám cháy được khống chế.

Nguyên nhân vụ cháy và con số thiệt hại đang được cơ quan chức năng điều tra, thống kê.