Cháy nhà trọ ở Hải Phòng, hai người bị bỏng nặng

Theo chính quyền địa phương, khoảng 21h30 ngày 22/12, người dân phát hiện vụ cháy kèm theo tiếng nổ lớn xảy ra tại nhà trọ số 20 ngõ Đồng Diễn, đường Tôn Đức Thắng, phường An Hải, Hải Phòng.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: T.N.).

Nhận tin báo, Công an phường An Hải phối hợp Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy khu vực 4, Công an Hải Phòng, nhanh chóng có mặt tại hiện trường phun nước dập lửa. Lực lượng chức năng đồng thời cùng người dân đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Thông tin ban đầu, vụ cháy khiến ông Q.V.H. (SN 1981, quê Phú Thọ) bị bỏng nặng ở mặt, tay và chân. Ông Q.V.Ch. (SN 1983), em trai ông H., bị thương ở chân khi vào cứu anh trai.

Cả hai nạn nhân được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng.

Theo cảnh sát, vụ cháy nổ đã làm căn nhà trọ cấp 4, lợp mái tôn, diện tích khoảng 20m² bị sập hoàn toàn.

Lực lượng công an đã phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc.