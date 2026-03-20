Cháy nhà nghỉ ở Mèo Vạc, 95 du khách nước ngoài thoát thân an toàn

Ngày 20/3, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Công an xã Mèo Vạc đã kịp thời dập tắt đám cháy và hỗ trợ di chuyển 95 khách nước ngoài ra khỏi khu vực xảy ra cháy, tại nhà nghỉ Mèo Vạc Clay House 2, xã Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang.

Theo đó, khoảng 8h15 ngày 19/3, Công an xã Mèo Vạc nhận được tin báo cháy tại nhà nghỉ Mèo Vạc Clay House 2. Lực lượng công an xã đã triển khai lực lượng, phương tiện đến hiện trường; phối hợp tổ CSGT số 14 Mèo Vạc, các lực lượng tại chỗ để phối hợp chữa cháy.

Nhà nghỉ nơi xảy ra vụ hỏa hoạn (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Cảnh sát cho biết khu vực xảy ra cháy ở tầng 5 nhà nghỉ, là nơi dùng để phơi, sấy quần áo, chăn, ga, gối. Thời điểm xảy ra cháy có khoảng 95 du khách đang lưu trú tại đây.

Lực lượng chức năng sau đó đã nhanh chóng tiếp cận, triển khai lực lượng, phương tiện dập tắt đám cháy; đồng thời động viên, trấn an tinh thần, hướng dẫn, hỗ trợ toàn bộ du khách di chuyển ra khỏi khu vực nhiễm khói.

Cảnh sát chữa cháy tại hiện trường (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Theo Công an tỉnh Tuyên Quang, đến khoảng 8h30 ngày 19/3, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang các khu vực xung quanh.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Thiệt hại tài sản ước tính khoảng 5 triệu đồng. Nguyên nhân ban đầu được xác định do sự cố thiết bị điện.