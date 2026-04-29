Cháy công ty sản xuất nội thất rộng 7.000m2 ở TPHCM

Chiều 29/4, Công an TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn làm nhiều tài sản của một công ty sản xuất đồ nội thất bị thiêu rụi.

Theo thông tin ban đầu, hơn 14h cùng ngày, hỏa hoạn bùng lên tại nhà xưởng của công ty sản xuất đồ nội thất bằng gỗ có diện tích khoảng 7.000m2 nằm trên đường CN9, Khu công nghiệp Tân Bình (phường Vĩnh Tân).

Người dân đã tìm cách dập lửa tại chỗ, nhưng bất thành. Đám cháy nhanh chóng lan nhanh, kèm theo cột khói đen bốc cao hàng chục mét.

Nhiều người tìm cách di dời tài sản, các công ty kế bên cũng phun nước ngăn chặn cháy lan.

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC (PC07, Công an TPHCM) huy động xe chữa cháy cùng các cán bộ đến hiện trường dập lửa.

Gần 1 giờ sau, đám cháy được dập tắt. Bước đầu chưa ghi nhận thiệt hại về người, tuy nhiên, khoảng 4.000m2 nhà xưởng cùng nhiều tài sản bị cháy, hư hỏng.