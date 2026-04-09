Bộ Chính trị: "Chuyển từ yêu cầu an toàn tuyệt đối sang chấp nhận rủi ro"

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Kết luận số 17 về định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khoá XVI.

Bộ Chính trị nhấn mạnh mục tiêu của công tác lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khoá XVI là tạo lập khung khổ pháp lý thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2031.

Đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu có hệ thống pháp luật dân chủ, công bằng, đồng bộ, thống nhất, công khai, minh bạch, khả thi, mở đường cho kiến tạo phát triển, huy động mọi người dân và doanh nghiệp tham gia vào phát triển kinh tế - xã hội, tạo tiền đề đến năm 2045, nước ta có hệ thống pháp luật chất lượng cao, tiên tiến, hiện đại, phù hợp với thực tiễn đất nước và thông lệ quốc tế.

Trong khóa XVI, Bộ Chính trị yêu cầu tập trung nghiên cứu tổng kết, sửa đổi tổng thể Hiến pháp năm 2013 phù hợp với thực tiễn, yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới; xây dựng và hoàn thiện đồng bộ thể chế, pháp luật phát triển nhanh, bền vững.

Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đồng thời xác lập mô hình tăng trưởng mới cũng là định hướng được Bộ Chính trị lưu ý.

Cùng với đó, theo Bộ Chính trị, cần phát triển mạnh mẽ, toàn diện văn hóa và con người Việt Nam; xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, ngang tầm khu vực và thế giới; quản lý phát triển xã hội bền vững…

Bộ Chính trị yêu cầu khẩn trương tháo gỡ các điểm nghẽn pháp lý để khơi thông, phát huy hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế "2 con số" trong giai đoạn phát triển mới.

Đổi mới căn bản tư duy xây dựng pháp luật cũng là yêu cầu của Bộ Chính trị, đi kèm với định hướng chuyển mạnh từ quản lý hành chính sang phục vụ, kiến tạo phát triển đất nước, đưa pháp luật trở thành nguồn lực và lợi thế cạnh tranh quốc gia.

“Dứt khoát từ bỏ tư duy không quản được thì cấm; xóa bỏ cơ chế xin - cho, triệt để cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh, tạo lập môi trường pháp lý thuận lợi, thông thoáng, minh bạch, an toàn để thu hút đầu tư”, Kết luận của Bộ Chính trị nêu rõ.

Đặc biệt, Bộ Chính trị định hướng công tác quản lý Nhà nước cần chuyển từ tư duy tiền kiểm, yêu cầu an toàn tuyệt đối sang chủ động chấp nhận rủi ro có kiểm soát, luật hoá cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, mở rộng không gian đổi mới sáng tạo.

Bộ Chính trị yêu cầu chính sách, pháp luật gắn với kiểm soát chặt chẽ quyền lực, nâng cao trách nhiệm giải trình, bảo đảm công bằng, minh bạch; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, không để xảy ra lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ trong công tác xây dựng pháp luật.

Ngoài ra, Bộ Chính trị lưu ý đẩy mạnh ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học pháp lý và thành tựu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhất là công nghệ số, trí tuệ nhân tạo vào quy trình lập pháp, hiện đại hoá toàn diện phương thức xây dựng pháp luật.