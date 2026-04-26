Cây đa cổ thụ gãy nhánh, nhiều người suýt gặp nạn

Khoảng 7h ngày 26/4, cây đa tại đầu cầu Trà Khúc 1 (phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi) bị gãy nhánh liên tiếp. Thời điểm đó có hàng chục người đang tập trung bên dưới gốc đa cũng như đang lưu thông trên tuyến đường sát bên cạnh nhưng may mắn thoát nạn.

Nhánh đa rất to rơi xuống khiến nhiều người suýt gặp nạn (Ảnh: Quốc Triều).

Một người dân chứng kiến sự việc cho biết nhánh cây bị tách ra khỏi thân tạo tiếng động lớn, sau đó đổ ập xuống gần nơi nhóm người đang đứng. Khi mọi người vẫn còn hoảng hốt, một nhánh cây khác lại bị gãy. Nhánh cây này rất to nên một phần cành lá đã phủ lên đường giao thông.

Nhánh đa rơi xuống đã làm hư hỏng trụ đèn chiếu sáng và một đoạn tường bê tông. Tiếp nhận thông tin, UBND phường Trương Quang Trọng đã thông báo cho Công ty cổ phần môi trường đô thị Quảng Ngãi xử lý nhánh cây gãy, khắc phục trụ đèn hư hỏng.

Cây đa bên đầu cầu Trà Khúc 1 đã được công nhận là cây di sản. Cây rất to, tán rộng phủ kín một đoạn đường.

Tháng 9/2021, một cây đa trên địa bàn phường Trương Quang Trong bật gốc đè một phụ nữ tử vong, làm hư hỏng 3 ngôi nhà. Cây đa được đưa về trồng tại núi Thiên Bút (Quảng Ngãi) nhưng sau đó bị cháy nên đã chết.