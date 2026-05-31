Cầu vượt đường sắt "thiếu một nhịp", dự án hơn 440 tỷ đồng chưa thể về đích

Dự án đường từ núi Vân Trinh (đường tỉnh 504) đến đường Thọ Xuân - Nghi Sơn (tỉnh Thanh Hóa) được UBND tỉnh phê duyệt tháng 3/2023, với tổng mức đầu tư hơn 440 tỷ đồng, thời gian hoàn thiện cuối năm 2026. Dự án được kỳ vọng sẽ hình thành trục giao thông kết nối 2 huyện Nông Cống, Quảng Xương (cũ) với quốc lộ 1A, tạo động lực mới thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tuyến đường có tổng chiều dài gần 6km, đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80km/h. Toàn tuyến có 2 cây cầu gồm: cầu vượt đường sắt tại xã Thắng Lợi và cầu vượt sông Yên. Theo báo cáo từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa, sau 3 năm thi công, đến nay dự án đã hoàn thành 75% khối lượng công trình.

Theo ghi nhận, tuyến đường cơ bản đã hoàn thành việc đổ nền nhựa, nhưng có 2 cây cầu đang là điểm nghẽn khiến dự án bị gián đoạn. Trong đó, cây cầu vượt đường sắt Bắc - Nam (tại xã Thắng Lợi) chỉ còn thiếu một nhịp chính bắc qua đường ray, dừng thi công suốt nhiều tháng qua.

Theo hồ sơ thiết kế, cây cầu này có 10 nhịp, với tổng chiều dài hơn 330m, tổng kinh phí xây dựng hơn 73 tỷ đồng.

Theo báo cáo từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa nguyên nhân khiến nhịp chính của cây cầu dừng thi công là do vướng hệ thống thông tin tín hiệu đường sắt thuộc khu gian Yên Thái - Minh Khôi, chưa được giải phóng mặt bằng.

Hệ thống lan can trên cầu đã được đơn vị thi công lắp đặt.

Do dừng thi công nhiều ngày, các cấu kiện thép trên cây cầu đang có dấu hiệu bị hoen gỉ.

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa cho biết đơn vị đang khẩn trương phối hợp với UBND các xã Thắng Lợi, Quảng Ngọc và Cục Đường sắt Việt Nam sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Sau khi có mặt bằng sạch, ban quản lý dự án sẽ chỉ đạo nhà thầu thi công tổ chức thực hiện ngay các công việc còn lại theo hợp đồng xây dựng đã ký.

Trên dự án cũng có hạng mục cầu vượt sông Yên đang được đơn vị thi công gấp rút hoàn thành. Cây cầu này gồm 5 nhịp, tổng chiều dài gần 200m, với mức kinh phí hơn 53 tỷ đồng.

Các công nhân đang hoàn thiện phần nền trên cây cầu bắc qua sông Yên. Đại diện chủ đầu tư dự án cho biết đơn vị đang quyết tâm đến hết năm nay, dự án sẽ hoàn thiện, bàn giao đưa vào sử dụng.

Vị trí nơi xây dựng cầu vượt đường sắt Bắc - Nam, đoạn qua xã Thắng Lợi, Thanh Hóa (Ảnh: Google Maps).