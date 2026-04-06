Loạt cây cầu bỏ hoang, "cụt" đường dẫn

Dự án cầu Tam Tiến và đường dẫn ở xã Tam Xuân, thành phố Đà Nẵng được UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) phê duyệt năm 2019 có mức đầu tư 220 tỷ đồng, với tổng chiều dài hơn 4km.

Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành năm 2022, vì một số lý do nên dự án này được gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng đến 8 lần. Mốc thời gian điều chỉnh gần nhất là đến cuối năm 2025. Đến nay dự án mới thi công được một số trụ, mố và nhịp cầu thì dừng lại, bỏ hoang trong thời gian dài.

Dự án cầu Tam Tiến dừng thi công, bỏ hoang trong thời gian dài. (Ảnh: Bình An).

Theo ghi nhận, tại khu vực dự án không có bóng dáng công nhân. Các dầm cầu được đúc sẵn nhưng để phơi nắng, phơi mưa. Máy móc, cần cẩu, thiết bị nằm la liệt trên cầu và khu vực chung quanh.

Tại dự án cầu Tam Giang bắc qua sông Trường Giang ở xã Núi Thành được khởi công năm 2017 với tổng vốn hơn 151 tỷ đồng, chiều dài khoảng 210m, trong đó có 5 nhịp cầu và 2 đường dẫn dài 470m.

Sau gần 10 năm thi công với nhiều lần được gia hạn tiến độ, cầu đã xong, tuy nhiên phần đường dẫn một bên cầu vẫn còn ngổn ngang. Trước thực tế cầu Tam Giang cũ bên cạnh đã xuống cấp, UBND xã Núi Thành đã kiến nghị cho phép sử dụng tạm thời cầu Tam Giang mới thay cho cầu cũ. Xe cộ và người dân đang đi tạm trên cầu mới trong khi một bên đường dẫn vẫn chưa hoàn thiện.

Đường dẫn cầu Tam Giang cũng dừng thi công nhiều năm do vướng mặt bằng (Ảnh: Bình An).

Tại xã Nam Phước có dự án cầu Tây An 1 và Tây An 2 được phê duyệt với tổng mức đầu tư khoảng 250. Dự án do UBND huyện Duy Xuyên cũ làm chủ đầu tư, khởi công từ tháng 4/2020. Trong đó, cầu Tây An 1 dài khoảng 307m, cầu Tây An 2 dài gần 80m.

Đến nay, phần cầu cơ bản đã hoàn thiện, tuy nhiên hệ thống đường dẫn và nền đường chưa được triển khai đồng bộ nên công trình chưa thể đưa vào sử dụng, người dân lưu thông gặp nhiều khó khăn, phải đi vòng hoặc sử dụng các lối đi tạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Cầu Tây An 1 tại xã Nam Phước đã hoàn thiện, đang chờ đường dẫn (Ảnh: Bình An).

Thành phố Đà Nẵng hiện có 18 dự án cầu cần hoàn thiện đường dẫn và 5 dự án cầu chưa có đường dẫn kết nối, hoặc đường dẫn chưa đồng bộ quy mô công trình cầu đã đầu tư. Các công trình chủ yếu tập trung tại khu vực tỉnh Quảng Nam cũ.

Cuối tháng 3, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, đã ký công văn yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương hoàn thiện đường dẫn các công trình cầu đã đầu tư.

Công văn nêu rõ, thời gian qua, UBND thành phố đã chỉ đạo triển khai xây dựng nhiều công trình giao thông để phát triển hạ tầng, các chủ đầu tư, địa phương, ngành liên quan đã có nhiều nỗ lực, nhiều công trình được hoàn thành đưa vào khai thác, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, hiện có nhiều công trình cầu đã hoàn thành hoặc cơ bản xong phần cầu, nhưng phần đường dẫn vẫn chưa có. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, theo lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, phần lớn do các yếu tố khách quan như vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, khó khăn nguồn vật liệu thi công như đất đắp, cát, đá…

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng yêu cầu chủ đầu tư các dự án chủ trì, phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố, các địa phương, sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết, lộ trình và giải pháp, yêu cầu về mặt bằng, tiến độ thi công, cung ứng nguyên vật liệu… nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện từng dự án.