Có cầu dân vẫn mất tiền đi đò: Lấy đất dự án cao tốc làm đường dẫn

Ngày 26/4, ông Nguyễn Tài Minh, Phó Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp, phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk (ban quản lý dự án), xác nhận đơn vị đang phối hợp sở, ngành, địa phương triển khai thi công, hoàn thiện dự án cầu vượt sông Krông Bông và đường dẫn lên cầu trước tháng 7.

Dự án cầu vượt sông Krông Bông và đường dẫn 2 đầu cầu thuộc dự án bố trí ổn định dân di cư tự do xã Vụ Bổn (Đắk Lắk) do ban quản lý dự án làm chủ đầu tư.

Cầu xây xong phải chờ đường dẫn nên người dân phải thuê phà sang sông (Ảnh: Uy Nguyễn).

Trong đó, dự án cầu vượt sông Krông Bông có tổng mức đầu tư hơn 36,5 tỷ đồng, dài khoảng 200m với 6 nhịp, rộng 8,5m, do liên danh Công ty TNHH Thuận Hiếu và Công ty TNHH Sanh Chiến thi công; dự án đường dẫn 2 đầu cầu Krông Bông có tổng mức đầu tư hơn 16,6 tỷ đồng, do liên danh Công ty TNHH Châu Phúc và Công ty TNHH Xây dựng Tiến Quang thi công.

Việc cầu vượt sông Krông Bông hoàn thiện từ tháng 5/2023 nhưng chưa xây dựng đường dẫn lên cầu khiến người dân địa phương bức xúc khi không thể đi qua cầu.

Theo ông Nguyễn Tài Minh, dự án còn gặp vướng mắc do thiếu khoảng 30.000m3 đất đắp và một hộ dân chưa bàn giao mặt bằng.

Cây cầu xây xong gần 3 năm nhưng chưa thể lưu thông do không có đường dẫn lên cầu (Ảnh: Uy Nguyễn).

UBND tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn các đơn vị liên quan giải phóng mặt bằng đối với hộ dân còn lại và việc sử dụng đất dôi dư tại dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột thành phần 3, để phục vụ cho xây dựng đường dẫn lên cầu.

Ông Nguyễn Tài Minh cho biết thêm đất dôi dư tại cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột thành phần 3 là tài sản công, không thể sử dụng làm đất đắp cho dự án khi chưa có hướng dẫn và quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Các đơn vị có liên quan đang triển khai thủ tục theo quy định, chốt khối lượng đất đắp còn dư của dự án cao tốc, sau đó sẽ phê duyệt phương án điều chuyển khối lượng đất cần thiết cho dự án cầu vượt sông Krông Bông.

Chủ đầu tư khẳng định sẽ hoàn thiện dự án vào tháng 7 năm nay (Ảnh: Uy Nguyễn).

Về việc chậm tiến độ, theo báo cáo của ban quản lý dự án là do dự án được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, sử dụng 100% vốn ngân sách Trung ương nhưng không được đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Trách nhiệm này thuộc về Sở Kế hoạch và Đầu tư (cũ) không tham mưu UBND tỉnh bổ sung dự án vào danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách Trung ương, nên không đảm bảo về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn theo tiến độ thực hiện.

Cũng theo ban quản lý dự án, tiến độ giải phóng mặt bằng chậm trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức thực hiện giải phóng mặt bằng và chủ đầu tư; thi công dự án chậm, trách nhiệm thuộc về đơn vị thi công và chủ đầu tư dự án.