Cầu vượt cửa biển Thuận An sẽ thông xe kỹ thuật dịp 30/4

Chiều 23/4, ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế, đã đi kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm và công trình chậm tiến độ trên địa bàn.

Tại dự án đường bộ ven biển qua thành phố Huế và cầu vượt cửa biển Thuận An (thuộc phường Thuận An), ông Minh yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo thông xe kỹ thuật trong dịp 30/4.

Công trình cầu vượt cửa biển Thuận An tại thành phố Huế sẽ thông xe kỹ thuật trong dịp 30/4 (Ảnh: Cao Tiến).

Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng công trình giao thông thành phố Huế (chủ đầu tư), đến nay hạng mục cầu vượt cửa biển Thuận An đã cơ bản hoàn thành xây dựng. Các nhà thầu đang tập trung thi công tuyến đường dẫn 2 đầu cầu.

Đường dẫn phía Bắc cầu vượt cửa biển Thuận An có chiều dài 3,24km, nhà thầu phấn đấu hoàn thành trước ngày 26/3.

Trong khi đó, đường dẫn phía Nam cầu có chiều dài 2,19km, đơn vị thi công đang tập trung đắp đất nền, lề đường, cấp phối đá dăm, lắp đặt cống dọc, ống cấp nước, tường chắn.

Đại diện đơn vị chủ đầu tư cho biết, các hạng mục thi công chưa đạt được khối lượng theo kế hoạch đề ra. Nguyên nhân là do thời gian qua điều kiện thời tiết bất lợi, mưa liên tục gây ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Trong thời gian tới có dự báo thời tiết tốt, các nhà thầu sẽ tập trung thi công để đáp ứng tiến độ theo yêu cầu, kế hoạch đã đề ra.

Cầu vượt cửa biển 2.400 tỷ đồng hoàn thành xây dựng nhưng phải chờ đường dẫn (Ảnh: Cao Tiến).

Theo chủ đầu tư, dự án tuyến đường bộ ven biển qua thành phố Huế bao gồm 3 đoạn tuyến và 1 cầu qua cửa biển Thuận An, với tổng chiều dài khoảng 21,8km. Dự án có tổng mức đầu tư hoàn thiện lên đến 3.496 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và địa phương.

Trong giai đoạn 1, dự án tập trung xây dựng đoạn tuyến số 1 dài gần 8km, trong đó bao gồm cầu Thuận An dài 2,36km, được coi là cầu vượt cửa biển dài nhất miền Trung.

Dự án được khởi công tháng 3/2022, với tổng mức đầu tư 2.400 tỷ đồng. Công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 3/2025, tuy nhiên đã phải nhiều lần gia hạn tiến độ do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Công trình dự kiến thông xe kỹ thuật vào dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025, nhưng bị trễ hẹn khi hạng mục đường ở 2 đầu cầu chưa hoàn thành. Thời gian qua, để đảm bảo an toàn, các nhà thầu đã cho dựng hàng rào ở 2 phía đầu cầu vượt cửa biển Thuận An, ngăn người dân và phương tiện đi lên công trình khi chưa chính thức thông xe kỹ thuật.