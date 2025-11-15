Câu chuyện của Thủ tướng và yêu cầu "dứt khoát bỏ thủ tục không cần thiết"

Sáng 15/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, chủ trì Phiên họp lần thứ 5 của Ban Chỉ đạo.

Theo người đứng đầu Chính phủ, đây là phiên họp kiểm điểm, rà soát công việc thời gian qua, cũng là bước chuẩn bị cho Phiên họp tổng kết năm 2025 của Ban Chỉ đạo.

Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên trong năm 2025 và trên 10% trong năm 2026 cũng như các năm tiếp theo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu cắt bỏ những thủ tục không cần thiết mà người dân vẫn phải làm (Ảnh: Đoàn Bắc).

Để thúc đẩy tăng trưởng cao và liên tục trong nhiều năm, Thủ tướng quán triệt phải làm mới các động lực tăng trưởng cũ (đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu) và khai thác hiệu quả các động lực tăng trưởng mới (kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, lượng tử, sinh học, không gian ngầm, không gian biển, vũ trụ…).

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cơ sở dữ liệu trong quá trình phát triển, Thủ tướng cho biết Bộ Chính trị đã ban hành 7 nghị quyết quan trọng và đang chuẩn bị ban hành các nghị quyết khác về kinh tế Nhà nước, đầu tư nước ngoài, phát triển văn hóa.

Trong đó, Thủ tướng cho biết Nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là nghị quyết được ban hành đầu tiên.

Theo ông, vừa qua, cả nước đã đạt nhiều kết quả tích cực trên nhiều mặt cả về thể chế, cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, để hoàn thành các mục tiêu về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, cải cách hành chính và Đề án 06, phía trước còn rất nhiều việc phải làm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp lần thứ 5 của Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 (Ảnh: Đoàn Bắc).

Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích kết quả thực hiện nhiệm vụ gắn với đánh giá cán bộ, cá thể hóa trách nhiệm; xây dựng cơ sở dữ liệu; xây dựng công dân số; cải cách, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền; chia sẻ những kinh nghiệm hay, bài học quý, cách làm sáng tạo.

Lãnh đạo Chính phủ lưu ý công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải chủ động, kịp thời, linh hoạt, hiệu quả. Ông yêu cầu các bộ trưởng, trưởng ngành phải quan tâm, đặc biệt là trong xây dựng cơ sở dữ liệu; đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính, tái sử dụng dữ liệu để cắt giảm thành phần hồ sơ, giấy tờ, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng nhắc lại một câu chuyện mà ông gặp tại Thanh Hóa, khi một phụ huynh phải đi 19km lên trụ sở UBND xã để lấy xác nhận khai sinh cho con đang là sinh viên, rồi lại gửi ra Hà Nội.

Cho biết đã hướng dẫn người dân truy cập ứng dụng VNeID, trong đó có đầy đủ dữ liệu về quan hệ nhân thân trong gia đình cũng như thông tin ngày sinh, nơi sinh của từng người, Thủ tướng nhấn mạnh phải tăng cường hướng dẫn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho người dân.

"Với những việc, những thủ tục không cần thiết mà người dân vẫn phải làm, phải mạnh dạn cắt bỏ, dứt khoát cắt bỏ", Thủ tướng yêu cầu.

Tại phiên họp, lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; lãnh đạo Bộ Công an báo cáo kết quả thực hiện Đề án 06; lãnh đạo Bộ Nội vụ báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính; cũng như các nhiệm vụ trọng tâm đến hết năm 2025 trong các lĩnh vực.