Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau lún mố cầu, chủ đầu tư lý giải như thế nào?

Tài xế phàn nàn cao tốc Cần Thơ - Cà Mau gồ ghề

Dù mới đưa vào khai thác chính thức gần 2 tháng nhưng cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đã xuất hiện tình trạng bị lún ở các mố cầu khiến các phương tiện dù di chuyển đúng tốc độ quy định vẫn bị cạ gầm xe, về lâu dài sẽ ảnh hưởng độ bền của ô tô, mặt khác còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Một số đoạn, mặt đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau bị nhấp nhô như lượn sóng (Ảnh: Bảo Kỳ).

Theo ghi nhận của phóng viên, tại một số mố cầu như cầu Xẻo Lợp 1, cầu Nước Đục, cầu Ba Be..., cống có tình trạng lún, để qua đoạn này, tài xế phải giảm tốc độ dưới mức 60 mới tránh được tình trạng cạ gầm xe.

Anh Nguyễn Đăng Khoa (ngụ xã Đại Ngãi, TP Cần Thơ) cho biết, từ lúc cao tốc thông xe vào giữa tháng 1 anh có đi vài lần, so với những tuyến cao tốc khác hiện hữu ở miền Tây thì cao tốc Cần Thơ - Cà Mau quả thực khó đi hơn vì mố cầu cao, mặt đường nhấp nhô như lượn sóng.

"Không biết do địa chất hay kết cấu mặt đường ra sao nhưng quả thật hơi khó đi. Hơn nữa cao tốc này cũng khá dài tới 110km, nếu tình trạng này kéo dài không được sửa chữa sẽ ảnh hưởng việc di chuyển của người dân", anh Khoa cho hay.

Tương tự, anh Dương Ngọc Mãi (trú tại TPHCM) cũng đồng tình quan điểm cao tốc Cần Thơ - Cà Mau còn gồ ghề, mặt đường khá nhấp nhô.

"ĐBSCL có tuyến cao tốc này tạo điều kiện thuận lợi cho bà con di chuyển. Tuy nhiên ngày đầu toàn tuyến thông xe tôi có chạy thử thì thấy còn nhược điểm trên cao tốc này", anh Mãi nói thêm.

Cao tốc không êm thuận, lý do vì đâu?

Theo Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (chủ đầu tư), cao tốc Cần Thơ - Cà Mau có chiều dài tuyến chính 110,85km, được chia thành 2 dự án thành phần, gồm đoạn Cần Thơ - Hậu Giang (37,07km) và đoạn Hậu Giang - Cà Mau (73,2km). Công trình có quy mô 4 làn xe, là một trong những dự án giao thông trọng điểm quốc gia tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Tuyến cao tốc đi qua vùng địa chất có nền đất yếu rất dày, chủ yếu là đất bùn sét mềm có chiều dày lớn, khả năng chịu tải thấp và thời gian cố kết kéo dài. Trên tuyến có gần 100km nền đường phải xử lý đất yếu bằng các giải pháp kỹ thuật phức tạp như chất tải chờ lún kết hợp bấc thấm và khoan trụ đất xi măng, phần còn lại khoảng hơn 10km là các công trình cầu. Tỷ lệ xử lý nền đất yếu của dự án rất lớn so với nhiều tuyến cao tốc khác trong cả nước.

Do vậy, trong thời gian khai thác ban đầu, trên tuyến xuất hiện cục bộ một số điểm chưa thực sự êm thuận, chủ yếu tại các vị trí đầu cầu đắp cao. Đây là hiện tượng đã được dự báo trong hồ sơ thiết kế, không phải là hiện tượng bất thường.

Cầu Xẻo Lợp 1, một trong số nhiều cây cầu trên cao tốc Cần Thơ - Cà Mau bị tài xế phản ánh khó đi (Ảnh: Bảo Kỳ).

Theo chủ đầu tư, về bản chất kỹ thuật, kết cấu cầu được xử lý móng bằng cọc sâu và trụ đất xi măng, có khả năng chịu tải lớn, độ lún dư nhỏ và ổn định nhanh. Trong khi phần đường dẫn đầu cầu là nền đắp trên đất yếu, dù đã được xử lý bằng các giải pháp phù hợp theo thiết kế, nhưng vẫn phải trải qua quá trình cố kết theo thời gian.

Đặc biệt, tại các khu vực chuyển tiếp giữa nền đường xử lý bằng trụ đất xi măng và nền xử lý bằng bấc thấm, điều kiện chịu lực và tốc độ cố kết của nền đất là khác nhau, dẫn đến chênh lệch tốc độ lún tương đối giữa cầu và đường.

Chính sự chênh lệch này là nguyên nhân trực tiếp gây ra hiện tượng lún cục bộ và độ êm thuận chưa đồng đều tại một số vị trí đầu cầu trong giai đoạn đầu khai thác.

Ngoài ra, thời điểm dỡ tải và hoàn thành thảm bê tông nhựa của dự án rơi vào cuối mùa mưa, khi mực nước ngầm còn cao nên quá trình cố kết của nền đất diễn ra chậm và hiện tượng lún chưa biểu hiện rõ.

Khi bước sang mùa khô, mực nước ngầm hạ thấp, kết hợp tải trọng khai thác thực tế đã làm quá trình cố kết của nền đất diễn ra nhanh hơn, dẫn đến gia tăng lún cục bộ tại một số vị trí chuyển tiếp, đặc biệt là các đầu cầu có chiều cao đắp lớn. Trong giai đoạn khai thác, nền đường vẫn tiếp tục “làm việc” và ổn định dần theo quy luật tự nhiên của đất yếu sau xử lý.

Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau được xem là tuyến cao tốc trục dọc dài nhất miền Tây (Ảnh: Bảo Kỳ).

Trước tình hình đó, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận đã và đang chỉ đạo các nhà thầu tăng cường quan trắc lún, theo dõi chặt chẽ diễn biến tại các vị trí đầu cầu, đồng thời chủ động tổ chức thảm bù bê tông nhựa mặt đường theo trách nhiệm bảo hành của nhà thầu nhằm đảm bảo độ êm thuận.

Trong thời gian tới, khi nền đất ổn định, các vị trí lún cục bộ sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến quá trình khai thác, bảo đảm tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau vận hành êm thuận, đáp ứng mục tiêu đầu tư dự án.