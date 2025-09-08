Ba em nhỏ bị ong vò vẽ tấn công, một nạn nhân 5 tuổi tử vong

Ong vò vẽ tấn công trẻ

Ngày 8/9, Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai cho biết, đã tiếp nhận 3 bệnh nhi bị ong vò vẽ tấn công, trong đó một trường hợp tử vong.

Các bệnh nhi gồm em K.T. (5 tuổi, trú tại xã Ia Chía, tỉnh Gia Lai); A.T. (4 tuổi, trú xã Kon Braih, tỉnh Quảng Ngãi) và T.M.Q. (11 tuổi, trú tại phường An Phú, tỉnh Gia Lai), cùng trú tại một cơ sở chuyên chăm sóc trẻ mồ côi trên địa bàn phường An Phú, tỉnh Gia Lai.

Em A.T. bị sốc phản vệ độ III đang được điều trị, lọc máu tại Bệnh viện Nhi Gia Lai (Ảnh: Chí Anh).

Ngày 7/9, cả 3 em nhỏ đang chơi tại cơ sở chăm sóc trẻ nêu trên, không may bị đàn ong vò vẽ lao đến tấn công. Thấy 3 em bị đốt khắp cơ thể nên mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Gia Lai.

Các em nhập viện và được chẩn đoán bị sốc phản vệ do ong vò vẽ đốt. Dù được các bác sĩ điều trị tích cực nhưng đến chiều cùng ngày, em K.T. đã tử vong. Trên người nạn nhân này có hơn 30 vết do ong đốt.

A.T. được chẩn đoán sốc phản vệ độ III, đang phải lọc máu liên tục để loại bỏ độc tố. Nạn nhân Q. bị nhẹ, sức khỏe ổn định nhưng đang theo dõi sát để phòng biến chứng.

Bé trai 7 tuổi bị ong vò vẽ châm 10 nốt

Cùng ngày, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình thông tin, Khoa Hồi sức tích cực đang điều trị bệnh nhi 7 tuổi, trú xã Lạc Lương, tỉnh Phú Thọ, bị ong vò vẽ đốt nhiều nốt trên người.

Anh B.V.H. (bố cháu bé) cho biết, trong khi chơi ngoài vườn, cháu B.Đ.T. dùng gậy chọc vào tổ ong vò vẽ trên cây nên bị ong đốt. Sau khi bị ong đốt, cháu T. sưng đau nhiều, khóc lóc, hoảng loạn.

Người nhà đã đưa bé đến bệnh viện gần nhà sơ cứu, sau đó chuyển tới Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình cấp cứu. Tại bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán cháu bé bị ong đốt trên 10 nốt ở các vị trí như cổ, đầu, tay, đùi…

Kết quả thăm khám và làm các xét nghiệm cho thấy bệnh nhi bị tổn thương gan, thận, cơ.

Bệnh nhi được điều trị theo hướng hỗ trợ tế bào gan, hỗ trợ chức năng thận, điều trị thuốc kháng sinh, dùng các thuốc chống dị ứng, điều chỉnh các rối loạn nội môi và theo dõi các vấn đề về chức năng gan thận.

Sau nhiều ngày được cấp cứu, sức khỏe cháu bé 7 tuổi đã dần hồi phục và có thể được xuất viện (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Sau 5 ngày điều trị, các chỉ số về tổn thương gan, tổn thương cơ, tổn thương thận có xu hướng cải thiện hơn. Tới thời điểm hiện tại, toàn trạng trẻ ổn định, tỉnh táo, chơi ngoan, ăn uống tốt, tiểu tốt, không sốt, có thể được xuất viện.

Theo các bác sĩ, ong đốt là một trong những tai nạn thường gặp ở trẻ em. Khi bị ong đốt, trẻ có thể bị tử vong do sốc phản vệ và biến chứng suy thận cấp sau đó nếu không được xử trí kịp thời.