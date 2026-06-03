Cảnh sát kịp thời cứu người đàn ông nhảy cầu Cổ Chiên

Ngày 3/6, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Long, cho biết đơn vị vừa hỗ trợ, cứu vớt người đàn ông nhảy cầu Cổ Chiên.

Lực lượng chức năng khẩn trương cứu người đàn ông nhảy cầu Cổ Chiên (Ảnh: CTV).

Trước đó, lúc 14h ngày 2/6, Đội Cảnh sát đường thủy thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Long nhận được tin báo về việc một người đàn ông chưa rõ danh tính đi bộ từ hướng Trạm thu phí lên cầu Cổ Chiên sau đó nhảy xuống sông tự tử.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát đường thủy phân công lực lượng nhanh chóng đến hiện trường, kịp thời cứu vớt người gặp nạn.

Thời điểm xảy ra vụ việc trời mưa lớn, gió mạnh khiến công tác tìm kiếm cứu vớt gặp ảnh hưởng. Bằng biện pháp nghiệp vụ, không lâu sau, tổ công tác phát hiện một người nam đang trôi theo dòng nước vẫy tay kêu cứu.

Cảnh sát nhanh chóng tiếp cận đưa lên bờ, đồng thời gọi xe cấp cứu đưa đến Bệnh Viện Đa khoa Trà Vinh.

Qua làm việc, người nhảy cầu là anh N.T.H. (SN 1983, trú phường Trà Vinh). Vụ việc tiếp tục được cơ quan chức năng phối hợp làm rõ.