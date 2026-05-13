Hành động đẹp của nam sinh lớp 12 ở Vĩnh Long

Ngày 13/5, Công an phường Long Châu (tỉnh Vĩnh Long) cho biết đã tổ chức trao trả tài sản bị đánh rơi cho em Võ Nguyễn Bảo Ngọc (SN 2008, ngụ xã Song Phú) là một chiếc lắc tay vàng 18K, trọng lượng 2,15 chỉ.

Trước đó ngày 8/5, em Lê Nhật Huy (SN 2008, ngụ Phường Long Châu) là học sinh lớp 12 ở Trường THCS - THPT Trưng Vương, đã nhặt được chiếc lắc tay nghi bằng vàng tại khu vực sân vận động tỉnh Vĩnh Long.

Sau khi cùng gia đình kiểm tra, xác định là vàng thật, Huy đã chủ động mang tài sản đến giao nộp cho Công an phường Long Châu để hỗ trợ tìm người đánh rơi.

Qua xác minh, công an xác định em Võ Nguyễn Bảo Ngọc là chủ món trang sức nói trên nên mời cô gái đến trụ sở làm thủ tục nhận lại tài sản.

Tại cơ quan công an, Ngọc cùng gia đình bày tỏ niềm vui và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Huy cùng cán bộ, chiến sĩ Công an phường Long Châu.

Công an phường Long Châu khen ngợi hành động đẹp của Huy không chỉ thể hiện đức tính trung thực, tinh thần trách nhiệm mà còn góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong cộng đồng. Việc chủ động giao nộp tài sản nhặt được cho cơ quan công an để tìm trả người đánh mất là nghĩa cử đáng biểu dương, qua đó góp phần xây dựng hình ảnh người công dân sống trách nhiệm, nghĩa tình.