Cảnh sát dùng xe đặc chủng mở đường đưa sản phụ đi cấp cứu

Lúc 10h10 ngày 7/5, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực bến xe Trung tâm Đà Nẵng, Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng tiếp nhận thông tin sản phụ N.V.P. (SN 1994, trú tại phường An Khê, Đà Nẵng) chuyển dạ, cần đưa đến bệnh viện khẩn cấp.

Cảnh sát giao thông đang dẫn phương tiện chở sản phụ đến bệnh viện (Ảnh: Cảnh sát giao thông Đà Nẵng).

Tổ công tác đã sử dụng mô tô đặc chủng mở đường, dẫn phương tiện chở sản phụ vượt hơn 13km đến Bệnh viện Phụ Sản - Nhi an toàn. Sức khỏe của sản phụ P. ổn định và đang được theo dõi tại bệnh viện.

Anh T.T.N., chồng sản phụ, cho biết vợ mình đang mang thai tuần thứ 38. Trong lúc làm việc bất ngờ xuất hiện dấu hiệu chuyển dạ, nghi sắp sinh nên đồng nghiệp đã gọi taxi đưa đi cấp cứu.

“May mắn được lực lượng cảnh sát giao thông hỗ trợ mở đường kịp thời nên vợ tôi đã đến bệnh viện an toàn. Gia đình xin chân thành cảm ơn các anh cảnh sát giao thông”, anh N. chia sẻ.