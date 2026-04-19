Cảnh sát cơ động giúp người đàn ông khuyết tật dọn lúa chạy mưa

Ngày 19/4, mạng xã hội xuất hiện hình ảnh nhóm cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát Cơ động (Công an tỉnh Quảng Ngãi) hỗ trợ người đàn ông khuyết tật thu gom lúa. Nhiều người dùng mạng xã hội bày tỏ đây là việc làm tuy nhỏ nhưng rất ý nghĩa của lực lượng công an.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Cơ động (Công an tỉnh Quảng Ngãi) thông tin, sự việc diễn ra vào chiều 18/4 tại địa bàn xã Nghĩa Giang (Quảng Ngãi). Người dân được giúp đỡ là ông Nguyễn Xuân Hiển (58 tuổi, ở xã Nghĩa Giang) bị khuyết tật.

Cán bộ, chiến sĩ cảnh sát cơ động giúp người đàn ông khuyết tật thu dọn lúa (Ảnh: Phi Dũng).

Thời điểm đó, một nhóm cán bộ, chiến sĩ cảnh sát cơ động vừa hoàn thành nhiệm vụ và đang trên đường trở về đơn vị thấy ông Hiển loay hoay thu gom lúa đang phơi trên đường.

Trời sắp nổi cơn dông khiến người đàn ông lo lắng vì lúa vẫn chưa được thu gom xong. Thấy vậy, các cán bộ, chiến sĩ cảnh sát cơ động dừng xe để hỗ trợ ông Hiển. Chỉ một lúc sau, toàn bộ số lúa phơi trên đường đã được các chiến sĩ gom vào bao và vận chuyển về nhà ông Hiển cách đó khoảng 200m.

Một số người dân chứng kiến sự việc chia sẻ hình ảnh cảnh sát cơ động hỗ trợ người dân thu hoạch nông sản mang lại cảm giác gần gũi, ấm áp.

Chiến sĩ cảnh sát cơ động vác lúa về nhà cho ông Hiển (Ảnh: Phi Dũng).

Theo đại diện đơn vị, hành động hỗ trợ người dân là việc làm thường xuyên, thể hiện tinh thần vì nhân dân phục vụ của lực lượng công an. Không chỉ đảm bảo an ninh trật tự, các chiến sĩ còn sẵn sàng giúp đỡ người dân khi gặp khó khăn trong cuộc sống.