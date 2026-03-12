Cảnh nhếch nhác tại nhà hỏa táng bỏ hoang hơn 2 thập kỷ

Năm 2004, UBND tỉnh Quảng Nam cũ phê duyệt dự án đầu tư công trình Nhà hỏa táng Hội An với diện tích 170.000m2 ở thôn Bến Trễ, xã Cẩm Hà, thành phố Hội An cũ, với tổng vốn đầu tư gần 13 tỷ đồng.

Chủ đầu tư là Công ty cổ phần công trình công cộng Hội An, dự án được triển khai xây dựng vào tháng 9/2005, dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng cuối năm 2006.

Nhà hỏa táng nằm ngay cạnh nghĩa trang tại phường Hội An Tây, Đà Nẵng (Ảnh: Công Bính).

Tháng 9/2005, chủ đầu tư và nhà thầu là Công ty cổ phần công trình cấp thoát nước Quảng Nam ký kết gói thầu xây lắp, thời gian hoàn thành theo hợp đồng là 401 ngày.

Do chủ đầu tư và nhà thầu không đảm bảo được kinh phí, nguồn nhân lực nên việc thi công kéo dài đến tháng 7/2009 thì dừng. Từ đó đến nay công trình Nhà hỏa táng Hội An bỏ hoang, nhiều hạng mục công trình xuống cấp, gây lãng phí, bức xúc trong nhân dân.

Khi dự án khởi công, người dân và chính quyền địa phương kỳ vọng sẽ giúp giảm áp lực đất chôn cất, giảm nhu cầu sử dụng đất xây mộ tại khu vực đô thị di sản Hội An. Trái với kỳ vọng ban đầu, khu đất rộng hàng trăm nghìn mét vuông đang nhếch nhác, ô nhiễm.

Cổng vào nhà hỏa táng bị bỏ hoang nhiều năm nên xuống cấp, cỏ mọc um tùm (Ảnh: Công Bính).

Theo ghi nhận của phóng viên vào đầu tháng 3, cây cối, cỏ dại bủa vây um tùm bên trong dự án, hạng mục khu nhà chính, khu phục vụ hỏa táng xuống cấp trầm trọng, nhiều hạng mục xây dựng dang dở, rác thải sinh hoạt, bao nilon, vỏ chai nước và phế liệu được chất đống ngổn ngang.

Bà N.T.N., người dân sống gần dự án, cho biết hơn 20 năm nay công trình bỏ hoang, cỏ mọc um tùm trở thành nơi phát sinh muỗi, chuột. Thỉnh thoảng có người lén chở rác vào đây đổ trộm, bốc mùi hôi thối.

“Thấy công trình xây dựng bỏ hoang ở đây đã lâu mà không biết bao giờ mới hoàn thành, người dân thấy lãng phí lắm”, bà N. bày tỏ.

Bên trong nhà hỏa táng bị bỏ hoang (Ảnh: Công Bính).

Ông Bùi Văn Dũng, Chủ tịch UBND phường Hội An Tây, cho biết địa phương không nắm được hồ sơ dự án cụ thể như thế nào. Tuy nhiên, Chủ tịch UBND phường Hội An Tây cho hay các cơ quan chức năng của thành phố Đà Nẵng đang vào cuộc điều tra để làm rõ.

Phóng viên đã nhiều lần liên lạc với lãnh đạo Công ty cổ phần công trình công cộng Hội An (chủ đầu tư nhà hỏa táng) để trao đổi thêm thông tin về dự án nhưng không nhận được phản hồi.