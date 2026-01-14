Tiếp tục dự án trồng rau VietGAP từng bị phản ánh “núp bóng” nuôi gà
(Dân trí) - Từng bị yêu cầu dừng hoạt động do triển khai sai mục tiêu, dự án trồng rau VietGAP của Công ty C.P tại Gia Lai đã được cho phép hoạt động trở lại, kèm yêu cầu hoàn thiện hồ sơ pháp lý liên quan.
Tỉnh Gia Lai đã chấp thuận cho Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng C.P tiếp tục triển khai dự án sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP (thực hành sản xuất nông nghiệp tốt của Việt Nam) tại xã Canh Vinh.
Quyết định này được đưa ra sau khi dự án vấp phải nhiều phản ánh về việc không thực hiện đúng mục tiêu ban đầu, biến thành trang trại chăn nuôi và gây ô nhiễm môi trường.
Công ty C.P sẽ phải hoàn thiện các thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư và quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 theo quy định. UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ, cam kết bảo đảm tiến độ dự án.
Sở Xây dựng có trách nhiệm rà soát, hướng dẫn UBND xã Canh Vinh, nhà đầu tư lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chi tiết.
UBND tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục liên quan đến quy hoạch, đất đai, môi trường, đầu tư và xây dựng. Đặc biệt, đối với tuyến đường dân sinh đi ngang qua khu vực dự án, doanh nghiệp phải mở lối cho người dân thuận tiện đi lại; có giải pháp rào chắn, cách ly với diện tích dự án.
Trước đó, dự án này đã gây xôn xao dư luận khi Công ty CP đầu tư và xây dựng C.P bị phản ánh không thực hiện đúng mục tiêu sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP.
Thay vào đó, doanh nghiệp đã tự ý xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm như bò, heo, gà, dê và tổ chức các hoạt động tham quan, du lịch kết hợp.
Nhiều hộ dân sinh sống gần khu vực dự án liên tục phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường, mùi hôi thối phát sinh từ hoạt động chăn nuôi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt hàng ngày.
Theo Công an tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai), doanh nghiệp đã triển khai hàng loạt hạng mục như khu trồng rau, cây ăn trái; khu nuôi bò, heo, dê, thỏ, giun quế; hệ thống xử lý nước thải… không đúng nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư và chưa có hồ sơ môi trường được cơ quan chức năng phê duyệt.
Năm 2019, UBND tỉnh Bình Định cũ ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP tại thôn Kinh Tế, xã Canh Vinh, do Công ty CP đầu tư và xây dựng C.P làm chủ đầu tư.
Mục tiêu dự án là xây dựng khu sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, cung cấp cho chuỗi nhà hàng của công ty tại Quy Nhơn và phục vụ tiêu thụ nội địa, với sản lượng dự kiến khoảng 150 tấn rau/năm.
Đến năm 2020, UBND tỉnh tiếp tục cho doanh nghiệp thuê hơn 4,4ha đất để thực hiện dự án, trong đó 3,5ha đất trồng cây hàng năm khác và gần 1ha đất sản xuất vật liệu xây dựng.