Tiếp tục dự án trồng rau VietGAP từng bị phản ánh “núp bóng” nuôi gà

Tỉnh Gia Lai đã chấp thuận cho Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng C.P tiếp tục triển khai dự án sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP (thực hành sản xuất nông nghiệp tốt của Việt Nam) tại xã Canh Vinh.

Quyết định này được đưa ra sau khi dự án vấp phải nhiều phản ánh về việc không thực hiện đúng mục tiêu ban đầu, biến thành trang trại chăn nuôi và gây ô nhiễm môi trường.

Bên trong dự án trồng rau sạch VietGAP nhưng bên trong xây dựng trang trại nuôi gà, lợn, dê (Ảnh: Doãn Công).

Công ty C.P sẽ phải hoàn thiện các thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư và quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 theo quy định. UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ, cam kết bảo đảm tiến độ dự án.

Sở Xây dựng có trách nhiệm rà soát, hướng dẫn UBND xã Canh Vinh, nhà đầu tư lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chi tiết.

UBND tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục liên quan đến quy hoạch, đất đai, môi trường, đầu tư và xây dựng. Đặc biệt, đối với tuyến đường dân sinh đi ngang qua khu vực dự án, doanh nghiệp phải mở lối cho người dân thuận tiện đi lại; có giải pháp rào chắn, cách ly với diện tích dự án.

Trước đó, dự án này đã gây xôn xao dư luận khi Công ty CP đầu tư và xây dựng C.P bị phản ánh không thực hiện đúng mục tiêu sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP.

Thay vào đó, doanh nghiệp đã tự ý xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm như bò, heo, gà, dê và tổ chức các hoạt động tham quan, du lịch kết hợp.

Nhiều hộ dân sinh sống gần khu vực dự án liên tục phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường, mùi hôi thối phát sinh từ hoạt động chăn nuôi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt hàng ngày.

Chính quyền yêu cầu doanh nghiệp phải mở lối cho người dân thuận tiện đi lại (Ảnh: Doãn Công).

Theo Công an tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai), doanh nghiệp đã triển khai hàng loạt hạng mục như khu trồng rau, cây ăn trái; khu nuôi bò, heo, dê, thỏ, giun quế; hệ thống xử lý nước thải… không đúng nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư và chưa có hồ sơ môi trường được cơ quan chức năng phê duyệt.