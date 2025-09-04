Cảnh báo thủ đoạn mạo danh cán bộ để “ép” doanh nghiệp kết bạn Zalo

Ngày 4/9, Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng đã phản hồi ý kiến cử tri trên cổng góp ý về phản ánh của một doanh nghiệp sau khi thành lập, liên tục nhận nhiều cuộc gọi mạo danh cán bộ cơ quan tài chính và thuế, yêu cầu kết bạn Zalo, thực hiện các thủ tục.

Theo phản ánh, trong lúc nhận được cuộc gọi từ nhiều đầu số lạ, chủ doanh nghiệp đã bị chửi bới, đe dọa khi từ chối thực hiện các thủ tục. Người này đặt nghi vấn về việc bảo mật thông tin của việc đăng ký thành lập doanh nghiệp chưa được đảm bảo.

Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng cảnh báo thủ đoạn mạo danh cán bộ để “ép” doanh nghiệp thực hiện các thủ tục (Ảnh minh họa: Hoài Sơn).

Liên quan đến vấn đề này, Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng khẳng định không có chủ trương, không cử công chức liên hệ người dân, doanh nghiệp qua điện thoại hoặc các nền tảng mạng xã hội để hướng dẫn cài đặt ứng dụng trên điện thoại, yêu cầu kết bạn Zalo để làm các thủ tục.

Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng đã có các văn bản cảnh báo hiện tượng mạo danh đơn vị để lừa đảo, đồng thời gửi cơ quan công an phối hợp điều tra các trường hợp giả mạo.

Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng khuyến cáo người dân và doanh nghiệp cảnh giác, không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, chuyển tiền hoặc làm theo hướng dẫn từ người lạ qua điện thoại hoặc mạng xã hội.

Khi nhận các tin nhắn, cuộc gọi trên mạng xã hội, cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo, người dân và doanh nghiệp cần lưu các bằng chứng như tin nhắn, ghi âm cuộc gọi để phản ánh tới cơ quan viễn thông xử lý và cung cấp bằng chứng cho công an.