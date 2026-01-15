Cần xây dựng tiêu chuẩn chung về đường sắt đô thị trong Vùng Thủ đô

Chiều 15/1, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với các tỉnh, thành phố Vùng Thủ đô về Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Tăng cường phối hợp giữa Trung ương với Hà Nội và các địa phương

Phát biểu ý kiến, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa kiến nghị nghiên cứu bổ sung cầu Triều Dương, kết nối đường tỉnh 427 của Hưng Yên với Thường Tín (Hà Nội).

Đồng thời, xác định rõ hướng tuyến cầu Đông Ninh, kết nối đường tỉnh 429 (khu vực Vạn Điểm) với đường di sản của Hưng Yên, bảo đảm thống nhất với quy hoạch vành đai 4,5 của Hà Nội, theo ông Nghĩa.

Cũng liên quan đến giao thông, ông Nghĩa đề nghị trong Quy hoạch tổng thể thủ đô cần quan tâm đến không gian ngầm và hệ thống đường sắt đô thị.

Theo ông Nghĩa, với các tuyến metro của Hà Nội, đặc biệt là tuyến số 8, cần được định hướng kết nối, đấu nối đồng bộ với các tuyến đường sắt đô thị của Hưng Yên, tạo thuận lợi cho đi lại, góp phần giãn dân và giảm áp lực cho khu vực nội đô Hà Nội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc chủ trì hội nghị (Ảnh: Quang Thái).

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương cho biết tỉnh xác định là địa phương nằm trong Vùng Thủ đô, có mối liên kết chặt chẽ với Hà Nội cả về không gian phát triển, hạ tầng, dân cư và môi trường. Phú Thọ định hướng phát triển theo vai trò vùng vệ tinh, gắn kết đồng bộ với quy hoạch thủ đô.

Tỉnh Phú Thọ đề xuất ba nội dung trọng tâm. Thứ nhất, đề nghị Hà Nội chia sẻ chi tiết quy hoạch hai bên bờ sông Hồng để Phú Thọ nghiên cứu nối tiếp cảnh quan dọc sông Hồng lên tới Việt Trì, bảo đảm đồng bộ toàn tuyến khoảng 70km.

Thứ hai, kiến nghị phối hợp xây dựng tuyến du lịch dọc sông Hồng và sông Đà, kết nối từ Lào Cai qua Phú Thọ tới Hà Nội, phát huy giá trị văn hóa - lịch sử của hai dòng sông.

Thứ ba, đề nghị có cơ chế đầu tư đồng bộ tại các khu vực giáp ranh, điển hình như khu vực Ba Vì, nhằm bảo đảm tính thống nhất trong phát triển không gian vùng.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng kiến nghị tăng cường phối hợp giữa Trung ương với Hà Nội và các địa phương trong triển khai các nhiệm vụ môi trường trọng điểm.

Trước mắt, ông Thắng cho biết trong quý I, bộ sẽ phối hợp với các địa phương triển khai thí điểm cải tạo hệ thống sông Bắc Hưng Hải, tập trung nạo vét, cải thiện dòng chảy, từng bước khắc phục tình trạng ô nhiễm.

Ông Thắng cho hay Trung ương sẽ bố trí kinh phí cho công tác nạo vét, song để đạt mục tiêu xanh, sạch, bền vững, các địa phương cần chủ động đầu tư đồng bộ dọc tuyến.

Cần xây dựng được tiêu chuẩn chung trong nhiều lĩnh vực

Kết luận hội nghị, Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cho biết việc xây dựng Quy hoạch tổng thể thủ đô với tầm nhìn 100 năm, xây dựng nghị quyết thay thế Nghị quyết 15-NQ/TƯ của Bộ Chính trị và sửa đổi Luật thủ đô để phục vụ mục tiêu phát triển thủ đô, vùng và cả nước trong kỷ nguyên mới.

Ông Ngọc mong muốn các ban, bộ, ngành và các địa phương trong vùng tiếp tục tham gia góp ý kiến để hoàn thiện các dự thảo về thể chế và quy hoạch phát triển thủ đô.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Quang Thái).

Bí thư Hà Nội gợi ý các địa phương sớm cử tổ công tác để phối hợp với các cơ quan chức năng của thủ đô tiếp tục rà soát, nghiên cứu để xác định nhiệm vụ phát triển trong thời gian tới.

"Cơ chế phát triển vùng chỉ có thể chặt chẽ khi chúng ta xác định được các vấn đề cùng nhau phát triển. Các địa phương cần xác định các vùng đô thị vệ tinh của Hà Nội có chất lượng như thế nào và phát triển ra sao, đồng thời xác định tầm nhìn để kết nối với trung tâm liên kết Vùng thủ đô", ông Ngọc nhấn mạnh.

Bí thư Hà Nội đề nghị trong thời gian tới, việc đề xuất liên kết vùng giữa Hà Nội và các địa phương cần xây dựng được tiêu chuẩn chung trong các lĩnh vực như đường sắt đô thị, giao thông đường thủy, đường bộ, tàu điện ngầm, giải quyết môi trường các dòng sông...