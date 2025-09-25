Gần 3 triệu tài khoản giao thông chưa liên kết thanh toán hợp lệ

Chiều 25/9, Cục Đường bộ Việt Nam, cho biết cả nước có hơn 3 triệu tài khoản giao thông được kết nối với các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Tuy nhiên vẫn còn khoảng 2,8 triệu tài khoản chưa thực hiện chuyển đổi và trong đó có khoảng 900.000 tài khoản vẫn phát sinh giao dịch qua các trạm thu phí, nhưng chưa liên kết nguồn tiền.

Theo Cục Đường bộ từ ngày 1/10, chủ ô tô phải thực hiện định danh và liên kết phương tiện thanh toán hợp lệ mới được phép nạp tiền sử dụng làn thu phí không dừng.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc một số chủ phương tiện chưa thực sự quan tâm, chưa có nhu cầu lưu thông qua trạm hoặc gặp khó khăn khi liên kết với tài khoản ngân hàng.

Để tháo gỡ vướng mắc, Cục Đường Bộ Việt Nam đã chỉ đạo các nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án BOT phối hợp cùng các nhà cung cấp dịch vụ VETC (thẻ định danh phương tiện khi qua các trạm thu phí đường bộ) và Epass (sản phẩm dịch vụ có tác dụng thu phí nhanh chóng tại các trạm thu phí trên các tuyến đường cao tốc) bố trí nhân sự trực 24/24 giờ tại các trạm thu phí.

Trạm thu phí trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (Ảnh: Nguyễn Hải).

Lực lượng này có nhiệm vụ hướng dẫn, hỗ trợ chủ phương tiện thực hiện kết nối tài khoản giao thông, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết kịp thời khó khăn về kỹ thuật hoặc quy trình.

Bên cạnh đó, công tác truyền thông đang được đẩy mạnh để nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích của việc thanh toán điện tử, tạo thuận lợi khi lưu thông và giảm ùn tắc tại các trạm thu phí.

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, giai đoạn đầu triển khai thu phí điện tử không dừng trước đây cũng gặp nhiều khó khăn về dán thẻ, nạp tiền, thao tác dịch vụ.

Song nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng và sự đồng thuận của người dân hệ thống này hiện đã chứng minh hiệu quả rõ rệt, giảm ùn tắc và tiết kiệm chi phí xã hội.

Cục Đường bộ đề nghị các chủ phương tiện tiếp tục phối hợp để thực hiện kết nối tài khoản giao thông và với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Việc đăng ký phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt và liên kết với tài khoản giao thông chỉ thực hiện trên các ứng dụng đang sử dụng của chủ phương tiện (không phải cài đặt ứng dụng mới).

Đối với chủ phương tiện sử dụng dịch vụ VETC: Chủ phương tiện thực hiện chuyển đổi theo hướng dẫn tại: https://vetc.com.vn

Đối với chủ phương tiện sử dụng dịch vụ Epass: Chủ phương tiện thực hiện chuyển đổi theo hướng dẫn tại đây: https://giaothongso.com.vn

Trong trường hợp vướng mắc, chủ phương tiện liên hệ với số điện thoại hỗ trợ của nhà cung cấp dịch vụ: 1900.6010 (VETC), 1900.9080 (Epass).