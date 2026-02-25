Cần có cơ chế khuyến khích đội ngũ quản trị doanh nghiệp dám nghĩ, dám làm

Chiều 25/2, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà chủ trì cuộc họp với Bộ Nội vụ và các bộ, ngành liên quan, cho ý kiến vào dự thảo Nghị định về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, dự thảo Nghị định được Bộ Nội vụ chuẩn bị rất sớm và đã hai lần lấy ý kiến thành viên Chính phủ. Tuy nhiên, khi đó Bộ Chính trị chưa ban hành Nghị quyết 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước.

Vì vậy, cuộc họp nhằm rà soát lại những nội dung liên quan đến phân cấp, phân quyền và cách tiếp cận để vừa cập nhật tinh thần của Nghị quyết 79, đồng thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp trong thời gian qua.

“Công tác cán bộ là then chốt của then chốt, đặc biệt đối với doanh nghiệp nhà nước lại càng quan trọng. Nếu chúng ta bó cứng quá hoặc làm theo quy trình mang tính chất hành chính hóa thì sẽ rất khó để có được những cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì sự nghiệp chung”, Phó Thủ tướng nêu rõ.

Đồng thời, Phó Thủ tướng đặt đề bài Nghị định phải quán triệt tinh thần của Nghị quyết 79 theo hướng mở, linh hoạt, với tư duy thay đổi từ quản lý hành chính sang kiến tạo phát triển, quản trị hiện đại, để làm sao đến năm 2030 có 100% doanh nghiệp áp dụng nguyên tắc quản trị hiện đại theo tiêu chuẩn OECD.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: Chu Thanh Vân/TTXVN).

Nhấn mạnh tinh thần “thần tốc đưa Nghị quyết 79 vào cuộc sống” theo 5 “điểm tựa” đã được Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết 79-NQ/TW vào sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng nêu một số nguyên tắc trong xây dựng Nghị định.

Theo đó, bên cạnh việc quán triệt đầy đủ, sâu sắc Nghị quyết 79, Nghị định phải cụ thể hóa những vấn đề liên quan đến Luật số 68/2025/QH15 về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp, vừa thực hiện những quy định của Đảng đối với công tác quản lý cán bộ.

Đồng thời, cải cách thủ tục hành chính và phân cấp, phân quyền tối đa, nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của doanh nghiệp nhà nước, nhưng vẫn đảm bảo được thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, chủ sở hữu và doanh nghiệp một cách hợp lý, hài hòa, cân đối.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý quan tâm trao quyền nhiều hơn cho hội đồng thành viên trong việc quy hoạch; thí điểm cơ chế đặc thù thuê, tuyển dụng, bổ nhiệm giám đốc, tổng giám đốc một số doanh nghiệp Nhà nước tại chỗ hoặc bên ngoài với chính sách linh hoạt, chỉ đưa ra những yêu cầu mang tính nguyên tắc.

Cùng với đó là đổi mới công tác đánh giá, xếp loại hàng năm. Nghị định phải vừa đảm bảo tính kế thừa có chọn lọc, vừa đổi mới một cách cơ bản và toàn diện; có cơ chế khuyến khích đội ngũ quản trị doanh nghiệp dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và dám đột phá vì lợi ích chung.

Thông tin về những nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long cho biết, so với quy định tại Nghị định 159/2020/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 69/2023/NĐ-CP), phạm vi, đối tượng điều chỉnh của dự thảo Nghị định có sự thay đổi ở chỗ không quy định chức danh Kế toán trưởng, Phó tổng giám đốc và Phó giám đốc là chức danh lãnh đạo quản lý để phù hợp với Luật số 68.

Dự thảo Nghị định chỉnh lý quy định về trình tự, thủ tục bổ nhiệm 4 bước và điều kiện có thời gian giữ chức vụ đang đảm nhiệm hoặc chức vụ tương đương ít nhất là 1 năm theo đúng Quy định số 377-QĐ/TW của Bộ Chính trị; giao cơ quan đại diện chủ sở hữu quy định cụ thể thành phần tham dự các bước trong quy trình bổ nhiệm để phù hợp với đặc thù của từng doanh nghiệp.

Dự thảo cũng đổi mới tiêu chí đánh giá, xếp loại hàng năm đối với cán bộ lãnh đạo quản lý theo hướng giao cơ quan đại diện chủ sở hữu đưa ra những mục tiêu phát triển trong từng giai đoạn và từng năm để xác định tiêu chí đánh giá đối với người quản lý doanh nghiệp cho phù hợp.