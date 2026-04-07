Cận cảnh công trường cao tốc nối biển và Tây Nguyên

Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) dài hơn 117km, kết nối hạ tầng cảng biển tại Khu kinh tế Vân Phong với các tỉnh Tây Nguyên. Công trình có tổng mức đầu tư gần 22.000 tỷ đồng, khởi công từ tháng 6/2023, dự kiến thông xe kỹ thuật cuối năm 2026.

Cao tốc này có 3 dự án thành phần. Trong đó, UBND tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư dự án thành phần 1, dài 31,5km; dự án thành phần 2 dài 37,5km do Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư; dự án thành phần 3 dài hơn 48km do UBND tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư.

Đến nay, 68/117km thuộc dự án thành phần 1 và dự án thành phần 3 đã được thông xe kỹ thuật. Các đoạn còn lại đang được đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu thông xe kỹ thuật vào cuối năm 2026. Trong ảnh là nút giao giữa cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột và cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua tỉnh Khánh Hòa (Ảnh: Trung Thi).

Cao tốc nối biển với Tây Nguyên phấn đấu thông tuyến cuối năm 2026 (Video: Trung Thi).

Một đoạn cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột qua tỉnh Đắk Lắk, thuộc dự án thành phần 3, đã được thông xe kỹ thuật vào cuối năm 2025 (Ảnh: Thúy Diễm).

Gần 12km chưa hoàn thành của dự án thành phần 1, đoạn qua Khánh Hòa, chủ yếu đi qua địa hình đèo núi. Để tuyến cao tốc bảo đảm êm thuận, các nhà thầu phải xẻ núi, bắc cầu qua thung lũng (Ảnh: Trung Thi).

Theo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh Khánh Hòa, chủ đầu tư dự án thành phần 1, trên đoạn 12km đang xây dựng dang dở có nhiều cây cầu cao gần 40m.

“Việc thi công các cây cầu ở khu vực đèo núi, với chiều cao gần 40m, đòi hỏi kỹ thuật và thiết bị chuyên dụng nên mất nhiều thời gian hơn so với các đoạn có địa hình bằng phẳng”, đại diện chủ đầu tư dự án thành phần 1 cho biết (Ảnh: Trung Thi).

Cận cảnh trụ và dầm của một cây cầu vượt thung lũng trên cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột (Ảnh: Trung Thi).

Ông Nguyễn Quy Tuấn, Chỉ huy trưởng công trình gói thầu cầu đường dẫn cho hầm Phượng Hoàng (thuộc dự án thành phần 1), cho biết hiện giá thép, đá, cát, xi măng... tăng, ảnh hưởng đến tiến độ thi công của gói thầu. “Mặc dù giá vật liệu tăng mạnh, nhưng đơn vị chúng tôi vẫn không cắt giảm nhân lực trên công trường, các hạng mục thi công đều được bảo đảm”, ông Tuấn cho biết (Ảnh: Trung Thi).

Công nhân “đội” nắng gắt để gia công sắt, hàn ván khuôn, chuẩn bị đổ bê tông hạng mục đường dẫn vào hầm Phượng Hoàng.

Ông Nguyễn Kim Vân Phong, trú tại tỉnh Khánh Hòa cho biết do thời tiết bắt đầu vào mùa nắng nóng nên công nhân trên công trường làm việc từ 6h30 đến 10h30 vào buổi sáng và từ 14h đến 18h vào buổi chiều. Mỗi ngày làm việc trên công trường cao tốc, công nhân được trả từ 450.000 đến 500.000 đồng (Ảnh: Trung Thi).

Xe bồn chở nhiên liệu được đưa vào công trường để tiếp xăng dầu cho các phương tiện cơ giới phục vụ thi công tuyến cao tốc (Ảnh: Trung Thi).

Công nhân leo lên các trụ cầu cao hàng chục mét để lắp đặt, buộc cốt thép dưới nắng gắt, chuẩn bị cho công đoạn đổ bê tông (Ảnh: Trung Thi).

Cửa phía Đông hầm Phượng Hoàng trên tuyến cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, dài 1,7km, là một trong những hạng mục xuyên núi phức tạp nhất của dự án (Ảnh: Trung Thi).

Nhiều máy xúc, xe tải chở vật liệu xây dựng liên tục ra vào hầm Phượng Hoàng để phục vụ thi công hạng mục này (Ảnh: Trung Thi).

Bên trong hầm Phượng Hoàng, các đội thi công đang khẩn trương đổ bê tông vỏ hầm (Ảnh: Liên Nguyễn).

Ông Phạm Văn Hòa, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh, cho biết đoạn cuối dự án thành phần 1 đang gặp nhiều khó khăn do thiếu bãi đúc dầm, khan hiếm vật liệu, giá xăng dầu, sắt thép tăng đột biến.

Theo ông Hòa, trước những khó khăn này, Ban Quản lý dự án và các nhà thầu vẫn quyết tâm huy động tối đa nhân lực, tăng ca, bố trí nhiều mũi thi công, phấn đấu thông xe kỹ thuật trước ngày 2/9 và hoàn thành toàn bộ dự án, đưa vào khai thác cuối năm 2026 theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng tại buổi làm việc mới đây (Ảnh: Trung Thi).

Vị trí đường cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đi qua (Ảnh: Google Maps).