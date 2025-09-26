Cán bộ làm sai phải hoàn trả tiền cho nhà nước như thế nào?

Ông Cù Thu Anh, Cục trưởng Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước (Bộ Tư pháp), vừa có văn bản gửi Sở Tư pháp Hà Tĩnh giải đáp kiến nghị liên quan đến bồi thường nhà nước.

Ông Cù Thu Anh (T.Oanh).

Chưa có quy định phân chia mức độ lỗi của từng người?

Sở Tư pháp Hà Tĩnh phản ánh, Điều 65 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước xác định mức hoàn trả trong trường hợp nhiều người thi hành công vụ cùng gây thiệt hại còn một số bất cập.

“Trường hợp có nhiều người thi hành công vụ cùng gây thiệt hại (cán bộ tham mưu, lãnh đạo ký duyệt, cán bộ chuyên môn thực hiện...) hiện luật chưa có quy định để xác định, phân chia mức độ lỗi của từng người”, Sở Tư pháp Hà Tĩnh nêu quan điểm.

Điều đó dẫn tới mức hoàn trả áp dụng theo quy định hiện nay chưa phản ánh đúng mức độ lỗi của từng người thi hành công vụ cùng gây thiệt hại tham gia vụ việc với các vai trò khác nhau, nhưng mức độ hoàn trả bằng nhau.

Hơn nữa, cùng thực hiện một hành vi vi phạm vào cùng thời điểm nhưng số tiền hoàn trả của những người thực hiện hành vi được tính theo quy định tại khoản 2 Điều 65 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (được hướng dẫn cụ thể tại Điều 26 Nghị định 68/2018) chênh lệch nhau quá lớn, chưa đảm bảo sự công bằng giữa những người thực hiện hành vi.

Quy định về thời điểm tính lương của người thi hành công vụ gây thiệt hại để hoàn trả cũng có sự khác nhau. Đối với trường hợp vụ việc đã xảy ra cách đây hàng chục năm thì chênh lệch mức lương lớn, dẫn đến chênh lệch mức hoàn trả.

Trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ gây thiệt hại

Trả lời thắc mắc trên, Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước cho biết, trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ gây thiệt hại được quy định tại Chương VII Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (từ Điều 64 đến Điều 72) và Chương IV Nghị định 68/2018 của Chính phủ hướng dẫn quy định chi tiết một số điều, biện pháp thi hành luật này (từ Điều 26 đến Điều 31).

Việc xác định trách nhiệm hoàn trả sẽ do hội đồng xem xét trách nhiệm hoàn trả thực hiện. Mức hoàn trả của từng người thi hành công vụ gây thiệt hại phải dựa trên nhiều yếu tố, tình tiết và nhân thân của người thi hành công vụ có hành vi gây thiệt hại. Cụ thể gồm: Mức độ lỗi của người thi hành công vụ, số tiền nhà nước đã bồi thường, mức lương của người thi hành công vụ tại thời điểm có quyết định hoàn trả; các điều kiện về việc giảm mức hoàn trả…

Trường hợp mỗi người thi hành công vụ gây thiệt hại với vai trò khác nhau (lãnh đạo, tham mưu, chuyên môn), ông Cù Thu Anh dẫn quy định tại điểm b khoản 6 Điều 28 Nghị định số 68/2018 nêu rõ hội đồng xem xét trách nhiệm hoàn trả có trách nhiệm đánh giá, xác định mức độ lỗi và hồ sơ giải quyết công việc liên quan đến việc thi hành công vụ gây thiệt hại.

Từ đó xác định mức hoàn trả của từng người theo quy định tại Điều 65 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và Điều 26 Nghị định 68/2018.

Lương của người thi hành công vụ gây thiệt hại để hoàn trả là lương cơ sở nhân với hệ số theo ngạch, bậc theo quy định của pháp luật tại thời điểm có quyết định hoàn trả.

Trường hợp tại thời điểm có quyết định hoàn trả, người thi hành công vụ gây thiệt hại đã nghỉ việc tại cơ quan nhà nước thì việc xem xét trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ được căn cứ vào lương của người đó tại thời điểm trước khi nghỉ việc.

Quy định hiện nay về cơ bản đã xử lý được các kiến nghị, phản ánh của Sở Tư pháp Hà Tĩnh, theo ông Cù Thu Anh.