Cấm leo núi tự phát sau vụ sinh viên Hà Nội mất tích trên núi Tam Đảo

Ông Lưu Xuân Năm, Phó Chủ tịch UBND xã Đạo Trù (tỉnh Phú Thọ) vừa ký thông báo nghiêm cấm hoạt động leo núi tự phát, vào rừng, tắm suối, tiếp cận khu vực rừng núi, suối trên địa bàn xã khi chưa được cơ quan thẩm quyền cho phép hoặc chưa được kiểm soát theo quy định.

Xã Đạo Trù nghiêm cấm tổ chức, tham gia, môi giới, dẫn đoàn, quảng bá, lôi kéo hoặc hỗ trợ dưới mọi hình thức đối với các hoạt động trải nghiệm, dã ngoại (trekking, camping), trải nghiệm mang tính tự phát, không được phép.

Sinh viên Nguyễn Tuấn Anh chinh phục đỉnh Tam Đảo Bắc ngày 19/4, sau đó mất tích suốt 36 giờ (Ảnh: UBND xã Đạo Trù).

Động thái quyết liệt được xã Đạo Trù đưa ra sau khi gần đây xuất hiện một số tổ chức, cá nhân tự ý vào rừng leo núi Tam Đảo, tắm suối, tổ chức trekking, camping trái phép, không được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Đặc biệt, vụ việc nam sinh viên Nguyễn Tuấn Anh (19 tuổi, Hà Nội) bị lạc trong rừng suốt 36 giờ tại khu vực núi Dốc Dít, thôn Vĩnh Ninh từ ngày 19/4 đến sáng 21/4. Nhiều vụ đuối nước cũng đã xảy ra tại khu vực suối, hồ trên địa bàn.

Đạo Trù có địa hình phức tạp, chia cắt mạnh, nhiều khe suối, thác nước, độ dốc lớn, trơn trượt. Trong khi đó, các khu vực rừng, núi, suối thuộc phạm vi quản lý của Vườn quốc gia Tam Đảo chưa được phép tổ chức hoạt động tham quan, trải nghiệm.

Do đó, UBND xã Đạo Trù nghiêm cấm hành vi tự mở lối đi, thiết lập cung đường, cắm mốc hoặc tháo dỡ, làm sai lệch, phá hoại hệ thống biển cảnh báo, mốc giới tại khu vực rừng, núi, suối.

Hành vi sử dụng lửa dưới mọi hình thức trong rừng, bao gồm đốt lửa, nhóm bếp, đun nấu, hút thuốc hoặc sử dụng các nguồn nhiệt, vật liệu dễ cháy, cũng bị chính quyền xã này nghiêm cấm.

Đối với du khách, xã Đạo Trù yêu cầu không tham gia, sử dụng các dịch vụ, tour, nhóm hoạt động tự phát, không được phép. Du khách không được tự ý vào rừng, leo núi, tiếp cận khu vực nguy hiểm và phải chịu trách nhiệm về an toàn cũng như các hậu quả phát sinh nếu cố tình vi phạm.

Vị trí xã Đạo Trù, tỉnh Phú Thọ (Ảnh: Google Maps).

Địa phương này giao các thôn thông báo đến từng hộ dân, quản lý chặt chẽ địa bàn, nhất là các khu vực giáp ranh rừng, suối, đường mòn. Trưởng thôn chịu trách nhiệm trước UBND xã nếu để xảy ra vi phạm mà không phát hiện, không báo cáo hoặc ngăn chặn kịp thời.

Công an xã Đạo Trù được giao chủ trì, phối hợp Hạt Kiểm lâm, Ban Quản lý Vườn quốc gia Tam Đảo và các lực lượng liên quan kiểm tra thường xuyên, liên tục trên địa bàn, tập trung tại các điểm, khu vực trọng điểm.

“Mọi hành vi vi phạm sẽ bị phát hiện, ngăn chặn, lập biên bản và xử lý theo quy định. Trường hợp gây hậu quả phải tổ chức cứu hộ, cứu nạn, cá nhân vi phạm phải chịu trách nhiệm liên quan theo quy định pháp luật”, thông báo của UBND xã Đạo Trù nhấn mạnh.