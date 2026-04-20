Hơn 100 người xuyên đêm tìm kiếm sinh viên Hà Nội mất tích ở núi Tam Đảo

Thông tin với phóng viên Dân trí, đại diện UBND xã Đạo Trù cho biết hơn 100 người gồm cán bộ xã, công an, quân sự, y tế và người dân địa phương đang nỗ lực tìm kiếm Nguyễn Tuấn Anh (19 tuổi, sinh viên Trường Đại học Đại Nam, Hà Nội) mất tích trong quá trình leo núi Tam Đảo.

Thiết bị bay flycam được lực lượng chức năng sử dụng để mở rộng khu vực tìm kiếm trên núi cao, đường đi lại rất khó khăn.

Ông Lưu Xuân Năm, Phó Chủ tịch UBND xã Đạo Trù, trực tiếp cùng lực lượng chức năng chỉ huy tìm kiếm người gặp nạn suốt từ chiều 20/4 tới đêm.

Lực lượng chức năng sử dụng thiết bị bay flycam để mở rộng khu vực tìm kiếm trên núi Tam Đảo (Ảnh: Hoàng Cúc).

Sinh viên Nguyễn Tuấn Anh cùng nhóm bạn leo núi Tam Đảo vào sáng 19/4. Đến 18h cùng ngày, Tuấn Anh được xác định mất liên lạc tại khu vực thuộc thôn Vĩnh Ninh, xã Đạo Trù.

Chính quyền địa phương cho biết địa hình rừng núi khu vực này phức tạp. Những điểm nghi vấn đều đã được lực lượng chức năng và người dân địa phương rà soát, tìm kiếm tích cực nhưng chưa có kết quả.

UBND xã Đạo Trù đã phát thông báo đề nghị người dân phát hiện thông tin về sinh viên Nguyễn Tuấn Anh có thể liên lạc ngay cho ông Lưu Xuân Năm, Phó Chủ tịch UBND xã Đạo Trù (0982304999) hoặc Thượng tá Phan Văn Thực, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Đạo Trù (0984591888).

Lực lượng chức năng sử dụng flycam tìm kiếm sinh viên mất tích ở Tam Đảo (Video: Hoàng Cúc).

Tam Đảo là dãy núi có chiều dài khoảng 50km, diện tích 850km2. Núi Tam Đảo cách Hà Nội trên 70km, là địa điểm trekking nổi tiếng với 3 đỉnh cao trên 1.000m, gồm Thiên Thị (1.591m), Thạch Bàn (1.420m) và Phù Nghĩa (1.250m).

Leo núi Tam Đảo (thường xuất phát từ thị trấn Tam Đảo cũ) có độ khó cao, địa hình dốc, rừng trúc rậm rạp và hay có sương mù nên đòi hỏi sức khỏe tốt và kỹ năng định hướng.

Hầu hết các chuyến leo núi đều bắt đầu từ Vườn quốc gia Tam Đảo và đi sâu vào bên trong với nhiều tuyến khác nhau như tuyến đèo Thái Nguyên, tuyến đỉnh Thạch Bàn hay tuyến lên đỉnh phía Nam.

Nguyễn Tuấn Anh, sinh viên Trường Đại học Đại Nam (Hà Nội) đang mất tích trên núi Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ (Ảnh: UBND xã Đạo Trù).

Trên một số diễn đàn leo núi, nhiều người nói thử thách lớn nhất là đỉnh Thạch Bàn, khi tới đây cơ thể đã thấm mệt và đường ngày một khó hơn.

Nhiều phượt thủ chuyên nghiệp đánh giá chinh phục 3 đỉnh Tam Đảo khắc nghiệt hơn cả Fansipan. Những vách núi cheo leo, dựng đứng nối tiếp nhau, một bên là cây, một bên là vực. Nhiều đoạn, người leo núi phải bám thật chắc vào rễ cây hoặc sử dụng dây thừng để đi qua.