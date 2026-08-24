Giảm 30% thuế cho cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp doanh thu đến 10 tỷ

Chiều 24/8, Quốc hội thông qua Nghị quyết về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp. Nghị quyết có hiệu lực ngay từ ngày được thông qua và áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2026, 2027.

Theo nghị quyết, cá nhân cư trú có thu nhập từ kinh doanh và doanh thu hằng năm không quá 10 tỷ đồng được giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân phải nộp. Chính sách được áp dụng riêng với thu nhập từ kinh doanh, không bao gồm các khoản thu nhập cá nhân khác.

Doanh nghiệp, tổ chức được thành lập theo pháp luật Việt Nam, có doanh thu hằng năm không quá 10 tỷ đồng, cũng được giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong hai năm này.

Trường hợp doanh nghiệp đang hưởng ưu đãi theo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc các luật, nghị quyết khác của Quốc hội, mức giảm 30% được tính trên số thuế còn phải nộp sau khi đã trừ ưu đãi.

Hơn 81% doanh nghiệp nằm trong ngưỡng doanh thu

Trước khi Quốc hội biểu quyết, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn, thừa ủy quyền của Thủ tướng, trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo nghị quyết.

Ông cho biết, với ngưỡng doanh thu 10 tỷ đồng mỗi năm, khoảng 99,86% hộ, cá nhân kinh doanh và hơn 81,1% doanh nghiệp nằm trong phạm vi doanh thu được xem xét áp dụng chính sách.

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết chiều 24/8 (Ảnh: Quang Phúc).

Theo số liệu của cơ quan thuế đến cuối năm 2025, cả nước có gần 2,7 triệu hộ, cá nhân kinh doanh đạt doanh thu không quá 10 tỷ đồng, trong tổng số hơn 2,7 triệu hộ, cá nhân kinh doanh. Trong số này, hơn 2,6 triệu trường hợp có doanh thu đến một tỷ đồng đã thuộc diện miễn thuế.

Với doanh nghiệp, 865.115 trong tổng số hơn 1,06 triệu đơn vị có doanh thu không quá 10 tỷ đồng, chiếm khoảng 81,1%. Trong đó, 235.800 doanh nghiệp có doanh thu đến một tỷ đồng đã được miễn thuế.

Theo Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, chính sách tập trung vào hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, là nhóm có khả năng chống chịu hạn chế và chịu tác động lớn từ khó khăn của hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ngưỡng 10 tỷ đồng cũng tương đồng với tiêu chí xác định doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ theo pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Báo cáo chi tiết của Chính phủ cho biết việc áp dụng một ngưỡng doanh thu thống nhất, không phân biệt ngành nghề, nhằm bảo đảm rõ ràng và thuận lợi khi thực hiện, nhất là với các cơ sở kinh doanh hoạt động đa ngành, đa lĩnh vực.

Quốc hội thông qua Nghị quyết về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp (Ảnh: Hằng Nguyễn).

Ngăn chia, tách doanh nghiệp để hưởng ưu đãi

Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, dự thảo đã được bổ sung quy định nhằm ngăn việc chia, tách doanh nghiệp để đưa doanh thu xuống dưới ngưỡng được giảm thuế.

Theo đó, chính sách không áp dụng với doanh nghiệp được hình thành từ việc chia, tách sau ngày nghị quyết có hiệu lực, nếu tổng doanh thu của các doanh nghiệp sau chia, tách trong năm 2026 hoặc 2027 vượt 10 tỷ đồng.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết mức giảm 30% có ý nghĩa hỗ trợ các đối tượng thụ hưởng nhưng vẫn bảo đảm khả năng cân đối ngân sách. Mức này cũng tương đồng với chính sách từng được áp dụng tại Nghị quyết số 29/2012 của Quốc hội và Nghị quyết số 406 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chính phủ dự kiến việc thực hiện chính sách làm giảm thu ngân sách khoảng 3.191 tỷ đồng trong năm 2026, gồm 929 tỷ đồng thuế thu nhập cá nhân và 2.262 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp. Mức giảm thu năm 2027 ước khoảng 3.510 tỷ đồng, gồm 1.022 tỷ đồng thuế thu nhập cá nhân và 2.488 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp.

Số giảm thu dự kiến trong năm 2026 tương đương 0,13% dự toán thu ngân sách nhà nước năm nay.

Đối với hộ, cá nhân kinh doanh đã nộp số thuế cao hơn mức phải nộp sau khi áp dụng chính sách, báo cáo của Chính phủ nêu cuối năm sẽ thực hiện bù trừ, hoàn trả hoặc hoàn trả kiêm bù trừ theo pháp luật về quản lý thuế.

Theo Bộ trưởng Tài chính, việc nghị quyết được thông qua tại kỳ họp này giúp chính sách áp dụng ngay trong kỳ tính thuế năm 2026, qua đó giảm áp lực tài chính và hỗ trợ dòng tiền cho hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp.