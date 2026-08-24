Di dời 2 di tích ở Bắc Ninh làm đường nối sân bay Gia Bình với Hà Nội

Nghị quyết của Quốc hội về việc di chuyển 2 di tích lịch sử - văn hóa trong phạm vi thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với Thủ đô Hà Nội theo quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 256/2025/QH15 của Quốc hội vừa được Quốc hội thông qua sáng 24/8.

Theo nghị quyết, Quốc hội cho phép áp dụng cơ chế, chính sách quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 256 đối với việc di chuyển 2 di tích lịch sử - văn hóa ở tỉnh Bắc Ninh gồm đình Đông Côi và đình Tam Sơn trong phạm vi thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với Thủ đô Hà Nội, đoạn qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/9.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh báo cáo tiếp thu, giải trình (Ảnh: Media Quốc hội).

Phát biểu tiếp thu, giải trình trước đó, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh cho biết có ý kiến đề nghị cần xem xét sự cần thiết trên cơ sở hài hòa giữa yêu cầu phát triển hạ tầng chiến lược, bảo đảm thực hiện các dự án để bảo đảm giữ gìn các giá trị cốt lõi của di tích và đời sống văn hóa gắn với di tích.

Tiếp thu ý kiến đại biểu, Chính phủ đã chỉ đạo rà soát, bảo đảm việc di chuyển di tích chỉ thực hiện khi thực sự cần thiết, không còn biện pháp thay thế để bảo tồn tại chỗ; bảo tồn tối đa và phát huy giá trị của di tích, bảo đảm công khai, minh bạch, có tham vấn ý kiến của người dân.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho hay tiếp thu ý kiến đại biểu, Chính phủ đã rà soát, quy định dự thảo nghị quyết theo hướng chỉ áp dụng Điều 2 Nghị quyết số 256/2025/QH15 của Quốc hội đối với 2 di tích cụ thể là Đình Đông Côi và đình Tam Sơn.

Đối với đền Tân Trăn (xã Lâm Thao, tỉnh Bắc Ninh), theo Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh, Chính phủ sẽ rà soát kỹ lưỡng thực trạng và những vấn đề liên quan đến quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo và tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chưa đưa vào dự thảo nghị quyết này.

Có ý kiến đề nghị UBND TP Bắc Ninh (sau khi Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố có hiệu lực) chịu trách nhiệm về hồ sơ khoa học, phạm vi, ranh giới, phương án di chuyển và kết quả bảo tồn các di tích.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định ý kiến đại biểu là xác đáng. Quy định này đã được xác định rõ tại Điều 2 Nghị quyết số 256/2025/QH15 của Quốc hội. Trong quá trình di chuyển các di tích, UBND tỉnh Bắc Ninh phải bảo đảm bảo tồn tối đa và phát huy giá trị của các di tích, bảo đảm công khai, minh bạch, có tham vấn ý kiến của người dân.

Về ý kiến đề nghị những nguyên tắc, giải pháp Chính phủ cần lưu ý trong quá trình di chuyển di tích, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cho hay Chính phủ tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội và sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, bảo đảm tối đa tính nguyên gốc, tính toàn vẹn và các yếu tố cấu thành giá trị của di tích.

Cùng với đó, không làm mai một, biến dạng hoặc mất đi bản sắc, đặc trưng văn hóa, lịch sử, kiến trúc, tín ngưỡng vốn có của từng di tích, đồng thời quan tâm đầy đủ đến yếu tố văn hóa, tín ngưỡng và sinh kế của cộng đồng có liên quan; bảo đảm có sự tham gia và đồng thuận của người dân trong quá trình thực hiện, theo Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh.