Cách phân biệt ô tô con pickup và ô tô tải pickup ca bin đơn, kép

Từ ngày 15/1, TP Hà Nội bắt đầu áp dụng quy định cấm xe tải có tổng trọng tải dưới 2 tấn hoạt động trong khu vực nội đô vào khung giờ cao điểm.

So với trước đây, phạm vi nội đô đã được mở rộng đến đường Vành đai 3,5 (trước đó là Vành đai 3), trong khi khung giờ cao điểm vẫn được xác định 6h-9h và 16h-19h30 hàng ngày. Đối với xe tải từ 2 tấn trở lên, việc lưu thông trong nội đô còn bị siết chặt hơn khi chỉ được phép hoạt động từ 21h hôm trước đến 6h sáng hôm sau.

Trước quy định trên đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều người, nhất là những người sử dụng các dòng xe đặc thù như xe bán tải (pickup).

Căn cứ pháp luật hiện hành, việc phân loại xe pickup được áp dụng theo Thông tư số 53/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng), quy định về phân loại phương tiện giao thông đường bộ và dấu hiệu nhận biết xe cơ giới sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện với môi trường.

Thông tư số 53/2024 nêu rõ về ô tô con pickup như sau: Ô tô pickup có ít nhất một đặc điểm khác với ô tô tải pickup ca bin đơn hoặc ô tô tải pickup ca bin kép.

Theo đó, ô tô tải pickup ca bin đơn là ô tô chở hàng có kiểu dáng ca bin và tiện nghi trong khoang chở người tương tự như ô tô con và có thùng hàng dạng hở (có thể có mui phủ) hoặc dạng kín, có thể liền hoặc không liền thân với ca bin, có bố trí cửa để xếp, dỡ hàng; trong ca bin có bố trí một hàng ghế; thùng hàng không có trang bị tiện nghi và nội thất phục vụ chở người.

Ô tô tải pickup ca bin đơn có diện tích hữu ích của thùng hàng (Fh) không nhỏ hơn 1m2 và được xác định theo quy định tại phụ lục kèm theo của Thông tư số 53/2024.

Tỷ lệ giữa tổng khối lượng hàng hóa cho phép chở (Mh) và tổng khối lượng của số người cho phép chở (Mng) của ô tô tải pickup ca bin đơn phải đáp ứng được yêu cầu sau: (Mng/Mh)x100% ≤ 80% (trong đó, khối lượng hành khách tính trung bình là 65kg/người).

Còn ô tô tải pickup ca bin kép là ô tô chở hàng có kiểu dáng cabin và tiện nghi trong khoang chở người tương tự như ô tô con và có thùng hàng dạng hở (có thể có mui phủ) hoặc dạng kín, có thể liền hoặc không liền thân với ca bin, có bố trí cửa để xếp, dỡ hàng; trong ca bin có bố trí hai hàng ghế, có số người cho phép chở kể cả người lái không lớn hơn 5 người; thùng hàng không có trang bị tiện nghi và nội thất phục vụ chở người.

Ô tô tải pickup ca bin kép có diện tích hữu ích của sàn thùng hàng (Fh) không nhỏ hơn 1m2 và được xác định theo quy định tại phụ lục kèm theo của Thông tư số 53/2024.

Tỷ lệ giữa tổng khối lượng hàng hóa cho phép chở (Mh) và tổng khối lượng của số người cho phép chở (Mng) phải đáp ứng được yêu cầu sau: (Mng/Mn)x100≤ 80% (khối lượng hành khách tính trung bình là 65 kg/người nhân với số người cho phép chở kể cả người lái).

Ông Phạm Huy Khang, Phó phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông thuộc Sở Xây dựng Hà Nội, cho biết Thông tư 53/2024 của Bộ Giao thông vận tải cũ nay là Bộ Xây dựng quy định về phân loại phương tiện giao thông đường bộ, trong đó phụ lục I phân loại ô tô chở người có quy định về ô tô con pickup, phụ lục IV phân loại ô tô tải thông dụng có quy định về ô tô tải pick up cabin đơn và ô tô tải pickup cabin kép.

Theo ông Khang, đối chiếu với các quy định về phân loại phương tiện tại thông tư nêu trên, dòng xe bán tải hay được gọi là xe pick up. Người sử dụng căn cứ vào đăng kiểm xe được cấp để phân biệt ô tô con pick up với ô tô tải pickup cabin đơn hoặc ô tô tải pickup cabin kép.

Ông Khang nhấn mạnh, đối chiếu với Quyết định 01/QĐ/2026 của UBND TP Hà Nội hiện nay, dòng ô tô con pick up được hiểu là ô tô con nên không chịu tác động của lệnh cấm xe tải nói trên.

Còn dòng ô tô tải pick up cabin đơn, ô tô tải pickup cabin kép được phân loại là ô tô tải thông dụng, do đó sẽ chịu tác động của Quyết định 01/QĐ/2026 của UBND TP Hà Nội.