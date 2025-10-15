Cà Mau khánh thành công trình di tích lịch sử quốc gia hơn 100 tỷ đồng

Ngày 15/10, tỉnh Cà Mau tổ chức khánh thành di tích "Chiến thắng Đầm Dơi - Cái Nước - Chà Là", tại xã Trần Phán. Đây là một trong các công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành di tích (Ảnh: L.H).

Theo tư liệu, tháng 11/1963, dưới sự lãnh đạo của Khu ủy Quân khu 9, Tỉnh ủy Cà Mau, Bộ Chỉ huy chiến dịch và các lực lượng vũ trang, quân, dân tỉnh Cà Mau tổng tấn công, giành thắng lợi to lớn trong trận đánh diệt chi khu Cái Nước, Đầm Dơi và cứ điểm Chà Là.

Quân ta tiêu diệt một tiểu đoàn lính dù, một tiểu đoàn chủ lực, loại khỏi vòng chiến đấu hơn 1.000 tên địch, bắn rơi 19 máy bay và thu nhiều vũ khí, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật.

Đây là mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Cà Mau, góp phần làm phá sản chiến thuật "Trực thăng vận" và “Quốc sách ấp chiến lược” của Mỹ - Ngụy ở miền Nam.

Chiến thắng Đầm Dơi - Cái Nước - Chà Là góp phần mở rộng vùng giải phóng, củng cố niềm tin của quân và dân, tạo thế lực cho cách mạng, là minh chứng sống động cho tinh thần yêu nước, sự đoàn kết và ý chí quyết thắng của quân, dân vùng địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Khu trưng bày tại di tích có nhiều tư liệu, hình ảnh tái hiện lại sự kiện (Ảnh: Nhật Linh Đan).

Ông Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cho biết để lưu giữ, phát huy ý nghĩa sự kiện lịch sử và tri ân chiến công to lớn của lực lượng vũ trang Quân khu 9, quân và dân tỉnh Cà Mau trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tỉnh chủ trương làm dự án di tích “Chiến thắng Đầm Dơi - Cái Nước - Chà Là”, với tổng mức đầu tư hơn 100 tỷ đồng.

Công trình xây dựng có diện tích khoảng 30.000m2, có nhiều hạng mục như: Tượng đài chiến thắng (cao 15,3m, ngang 16,4m); không gian trưng bày và sinh hoạt ngoài trời; bia ghi danh liệt sỹ; bia lịch sử; nhà truyền thống,...

“Quần thể kiến trúc các công trình thể hiện mong muốn khắc ghi và làm nổi bật ý nghĩa sự kiện lịch sử, phát huy giá trị văn hóa, truyền thống cách mạng hào hùng của nhân dân Nam bộ nói chung và tỉnh Cà Mau nói riêng, là địa chỉ đỏ giáo dục lịch sử, truyền thống yêu nước cho các thế hệ.

Di tích lịch sử sẽ là nơi tham quan, học tập, sinh hoạt truyền thống cho các tầng lớp nhân dân, phục vụ các hoạt động văn hóa, du lịch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”, ông Ngô Vũ Thăng nêu rõ ý nghĩa công trình.

Ông Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, giao các sở, ngành, địa phương quản lý di tích thật tốt và tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa để phát huy giá trị công trình (Ảnh: L.H).

Năm 2016, địa điểm di tích "Chiến thắng Đầm Dơi - Cái Nước - Chà Là" được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích quốc gia.

Với tầm vóc và ý nghĩa to lớn của sự kiện lịch sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng giao sở, ngành, địa phương quản lý, sử dụng công trình thật tốt; thường xuyên tổ chức các hoạt động về nguồn, nghiên cứu học tập, tham quan du lịch.

Ông cũng đề nghị các đơn vị tiếp tục sưu tầm hiện vật, hồ sơ, tư liệu lịch sử, đảm bảo nguồn tư liệu phong phú cho di tích để phục vụ bà con nhân dân.