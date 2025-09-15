Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị cử tri về làm đường nội bộ ở thôn, buôn

Theo đó, cử tri xã Pơng Drang, Đắk Lắk đề nghị Bộ Xây dựng tiếp tục quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn nữa các chính sách phát triển kinh tế xã hội toàn diện cho vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Cử tri cho biết hiện nay, nhiều tuyến đường giao thông nội bộ trong thôn, buôn đã xuống cấp, mặt đường bong tróc, lầy lội vào mùa mưa, bụi bặm vào mùa khô, gây khó khăn cho việc đi lại, vận chuyển nông sản và giao thương của người dân, nhất là vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Pơng Drang, tỉnh Đắk Lắk.

Một trong những khu vực trung tâm của xã Pơng Drang, Đắk Lắk (Ảnh: Như Quỳnh).

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng trả lời: Việc đầu tư nâng cấp các tuyến đường giao thông nội bộ trong thôn, buôn là cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu lưu thông cho người dân, từng bước hoàn chỉnh mạng lưới giao thông trong khu vực, rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí vận tải, tạo điều kiện thuận lợi kết nối với các vùng đặc biệt khó khăn để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội,...

Bộ Xây dựng cho biết các tuyến giao thông nội bộ trong thôn, buôn do địa phương quản lý. Vì vậy, thẩm quyền đầu tư các tuyến đường nêu trên thuộc trách nhiệm của địa phương.

Bộ Xây dựng thống nhất với kiến nghị của cử tri về việc quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn cho vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là sớm đầu tư nâng cấp, cải tạo các tuyến đường trên địa bàn xã Pơng Drang và đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk chủ động nghiên cứu, bố trí nguồn vốn để đầu tư nâng cấp tuyến đường này theo thẩm quyền.

Trường hợp khó khăn, đề nghị địa phương phối hợp với Bộ Tài chính để tổng hợp nguồn vốn cần hỗ trợ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.