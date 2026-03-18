Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam - Trung Quốc thăm Đồn Biên phòng Trà Cổ

Ngày 18/3, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc, cùng đoàn đại biểu hai nước đã đến thăm Đồn Biên phòng Trà Cổ (Quảng Ninh). Hoạt động nằm trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam và Trung Quốc tặng quà Đồn Biên phòng Trà Cổ (Ảnh: Nguyễn Dương).

Đồn Biên phòng Trà Cổ được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới từ khu vực mốc 1378 đến cửa sông Bắc Luân. Đơn vị có chính diện tiếp giáp với thôn Vạn Vĩ, trấn Giang Bình, thành phố Đông Hưng, thành phố Phòng Thành Cảng, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), giữ vị trí quan trọng trong kiểm soát an ninh khu vực.

Tại buổi làm việc, Trung tá Lục Chinh Đức, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Trà Cổ, đã báo cáo kết quả phối hợp giữa đơn vị với Bộ đội Biên phòng địa khu Phòng Thành (Trung Quốc) trong năm 2025. Theo đó, hai bên duy trì nền nếp hội đàm, gặp gỡ, trao đổi thông tin về tình hình liên quan đến quản lý, bảo vệ đường biên giới và hệ thống mốc quốc giới.

Lực lượng hai bên đã phối hợp triển khai nghiêm túc và hiệu quả các văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Thỏa thuận hợp tác biên phòng giữa Bộ Quốc phòng hai nước, cùng các biên bản hội đàm giữa Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh và Bộ đội Biên phòng địa khu Quảng Tây.

Bên cạnh đó, các hoạt động giao lưu, thăm hỏi, chúc mừng nhân dịp lễ, Tết và ngày truyền thống của quân đội hai nước được duy trì thường xuyên. Những hoạt động này góp phần tăng cường hiểu biết, củng cố niềm tin và thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai bên.

Trong công tác tuần tra, hai đơn vị đã tổ chức nhiều đợt tuần tra liên hợp, với tổng số 396 trên 1.996 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Đây là hoạt động thường xuyên nhằm phối hợp trực tiếp trong quản lý, bảo vệ biên giới; kiểm tra đường biên, cột mốc; kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm quy chế biên giới.

Các chiến sĩ Biên phòng Trà Cổ thực hiện một tình huống nghiệp vụ phát hiện và bắt giữ tội phạm ma túy (Ảnh: Nguyễn Dương).

Hai bên cũng duy trì cơ chế hội đàm định kỳ hằng quý, đồng thời thiết lập và vận hành hiệu quả đường dây nóng. Trong năm qua, hai đơn vị đã trao đổi thông tin qua điện thoại 14 lần và gửi cho nhau 14 thư, qua đó xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh, không để xảy ra tình huống phức tạp trên biên giới.

Công tác phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm được triển khai đồng bộ. Hai bên đã cùng nhau ngăn chặn các hành vi buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới và xuất nhập cảnh trái phép, góp phần giữ vững an ninh trật tự khu vực.

Song song với đó, lực lượng biên phòng hai bên chú trọng tuyên truyền, vận động nhân dân khu vực biên giới chấp hành nghiêm pháp luật. Người dân được khuyến khích tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Thay mặt cán bộ, chiến sĩ đơn vị, Trung tá Lục Chinh Đức khẳng định thời gian tới, Đồn Biên phòng Trà Cổ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với phía bạn. Hai bên sẽ tăng cường trao đổi thông tin, nâng cao hiệu quả tuần tra, kiểm soát, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước và các đại biểu chụp ảnh chung với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trà Cổ (Ảnh: Nguyễn Dương).

Chuyến thăm của hai Bộ trưởng Quốc phòng và đoàn đại biểu hai nước thể hiện sự quan tâm đối với công tác quản lý, bảo vệ biên giới. Hoạt động đồng thời góp phần củng cố quan hệ hợp tác thực chất giữa lực lượng bảo vệ biên giới Việt Nam - Trung Quốc trong bối cảnh mới.