Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát động chiến dịch “Bay nhẹ tới Hà Nội”

Ngày 20/10, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Hiệp hội Nhà sản xuất sản phẩm thân thiện môi trường Việt Nam (EPMA) phối hợp với Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) phát động chiến dịch “Bay nhẹ tới Hà Nội”.

Chiến dịch được tiếp nối thành công của chiến dịch “Bay nhẹ tới Côn Đảo” năm 2024 nhưng nâng tầm với quy mô toàn quốc trong 5 năm (2025-2030), hướng tới mục tiêu dài hạn trong hành trình phát triển bền vững của hãng bay.

Tại sân bay, Vietnam Airlines đẩy mạnh check-in online để hạn chế thẻ, nhãn giấy và ngừng sử dụng thẻ mời giấy vào phòng chờ cho khách hạng phổ thông. Hãng bay vận động hành khách giảm trọng lượng hành lý nhằm giảm tải trọng, tiết kiệm nhiên liệu.

Trên chuyến bay, Vietnam Airlines thực hiện thay thế thùng xốp đựng đá dùng một lần bằng vật liệu tái sử dụng, phân loại rác ngay trên chuyến bay, sử dụng túi đựng chăn phân hủy sinh học.

Hãng bay cũng kiểm soát tỷ lệ suất ăn thừa thông qua phân tích dữ liệu tiêu thụ, điều chỉnh định mức hợp lý và áp dụng hình thức đặt trước góp phần giảm lãng phí thực phẩm và rác thải nhựa.

Các hành khách sẽ được giới thiệu và khuyến khích thực hiện những hành động nhỏ nhưng thiết thực như giảm nhẹ hành lý, check-in trực tuyến, mang theo bình nước hoặc cốc cá nhân để sử dụng.

Hành khách trên chuyến bay được khuyến khích mang theo bình nước hoặc cốc cá nhân để sử dụng (Ảnh: Phùng Minh).

Từ việc giảm tải trọng máy bay, chuyến bay sẽ giảm tiêu thụ nhiên liệu, giảm phát thải CO2 và “nhẹ gánh” tác động tới môi trường.

Song song với đó, hãng bay này cũng áp dụng nhiều giải pháp về kỹ thuật khác như rửa khô tàu bay, rửa động cơ định kỳ và căn chỉnh cửa tàu bay nhằm giảm tiêu hao nhiên liệu.

Trên chuyến bay từ TPHCM về Hà Nội chiều 20/10, gần 250 hành khách đã chứng kiến nghi thức trao biểu tượng đối tác Chiến dịch “Bay nhẹ cùng Vietnam Airlines” giữa Vietnam Airlines với Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng Hiệp hội EPMA. Nghi thức đánh dấu sự hợp tác chiến lược, cam kết chung tay giảm phát thải, bảo vệ môi trường và lan tỏa thông điệp sống xanh trong cộng đồng.

Ông Vũ Minh Lý, Phó Giám đốc Trung tâm truyền thông tài nguyên và môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đánh giá cao sáng kiến của Vietnam Airlines nhằm chung tay cùng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong giảm phát thải khí nhà kính, thực hiện cam kết của Việt Nam với cộng đồng quốc tế về phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 (Net Zero).

Chiến dịch cũng truyền cảm hứng tới các hãng bay khác và cộng đồng doanh nghiệp nói chung cùng hiện thực hóa cam kết quốc tế trên của Việt Nam, theo ông Lý.

Song song với hoạt động này, Vietnam Airlines cũng triển khai chương trình thu gom nhựa tại chuỗi các sự kiện văn hóa, du lịch ở Hà Nội trong chiến dịch “Chạm thu Hà Nội” được phối hợp triển khai cùng UBND TP Hà Nội. Các trạm thu gom nhựa được đặt ở những điểm tập trung đông người. Những sản phẩm nhựa được thu gom sẽ được tái chế thành các vật dụng hữu ích, sau đó gửi tặng các tổ chức, trường học và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.