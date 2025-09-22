Vietnam Airlines tung ưu đãi miễn thuế trên không: Giảm đến 80% nhiều mặt hàng

Vietnam Airlines vừa triển khai chương trình ưu đãi dành cho hành khách. Theo đó, hành khách có cơ hội mua sắm các sản phẩm như nước hoa, mỹ phẩm, thời trang, phụ kiện hay rượu cao cấp với mức giảm giá tới 80%. Toàn bộ hàng miễn thuế trên chuyến bay đều được giảm 5%.

Từ nay đến hết 15/11, Vietnam Airlines triển khai chương trình khuyến mại hàng miễn thuế với mức giảm giá lên tới 80% (Ảnh: VNA).

Chương trình áp dụng cho hành khách trên tất cả các chuyến bay quốc tế xuất phát từ Hà Nội và TPHCM. Từ Hà Nội, hành khách có thể tận hưởng ưu đãi khi bay tới các điểm đến như London, Frankfurt, Munich, Paris, Sydney, Tokyo, Osaka, Fukuoka, Nagoya, Seoul, Busan, Bắc Kinh, Thượng Hải, Milan, Moscow và Delhi.

Từ TPHCM, chương trình ưu đãi được áp dụng trên đường bay bao gồm London, Paris, Frankfurt, Munich, Sydney, Melbourne, Perth, Tokyo, Osaka, Fukuoka, Nagoya, Seoul, Busan, Bắc Kinh, Thượng Hải, Đài Bắc, Cao Hùng, Delhi và Milan.

Thời gian triển khai kéo dài từ nay đến hết ngày 15/11, hoặc đến khi có thông báo mới. Danh mục sản phẩm áp dụng ưu đãi khá đa dạng, bao gồm mỹ phẩm, nước hoa, thời trang, phụ kiện và rượu cao cấp…

Vietnam Airlines cho biết chương trình ưu đãi lần này không chỉ dừng ở việc giảm giá, mà còn hướng tới việc mang lại một trải nghiệm mua sắm ấn tượng trên không. Hành khách có cơ hội tận hưởng “đặc quyền mua sắm trên mây”, qua đó gia tăng tiện ích và nâng cao chất lượng hành trình bay. Đây cũng là cách hãng khẳng định cam kết nâng cao dịch vụ khách hàng bên cạnh tiêu chuẩn vận hành.

Với hành khách, chương trình ưu đãi miễn thuế trên chuyến bay mang đến sản phẩm chất lượng với mức giá cạnh tranh, đồng thời tạo thêm sự tiện lợi và trải nghiệm tiêu dùng mới. Thay vì phải chờ đợi tại các cửa hàng đông đúc ở sân bay, hành khách có thể chủ động lựa chọn sản phẩm ngay trong hành trình, với danh mục đa dạng và mức ưu đãi niêm yết rõ ràng.

Các ưu đãi được bán độc quyền trên chuyến bay của Vietnam Airlines, áp dụng theo mức giá trong tờ rơi khuyến mại. Số lượng hàng hóa giới hạn theo từng đường bay và khi hết hàng trước dự kiến, chương trình có thể kết thúc sớm.

Việc triển khai chương trình nằm trong chiến lược nâng cao trải nghiệm khách hàng trên mỗi hành trình bay của Vietnam Airlines. Bên cạnh việc bảo đảm an toàn và chất lượng vận hành, hãng chú trọng bổ sung các tiện ích giá trị gia tăng, với mục tiêu tạo ra một hành trình trọn vẹn hơn cho hành khách.