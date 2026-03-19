Bộ đội Đà Nẵng hỗ trợ sản phụ người Lào đi cấp cứu

Sáng 19/3, Đồn Biên phòng Ga Ry (xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng) cho biết đã kịp thời hỗ trợ, đưa một sản phụ người Lào chuyển dạ sinh khó đến cơ sở y tế an toàn.

Trước đó, đơn vị nhận được đề nghị hỗ trợ khẩn cấp từ chính quyền bản A Bưl (huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông, Lào - địa phương này tiếp giáp với xã Hùng Sơn) về trường hợp chị S.P.S.M. (22 tuổi, trú tại bản A Bưl) mang thai con đầu lòng, chuyển dạ trong tình trạng khó sinh.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ga Ry hỗ trợ sản phụ đi cấp cứu (Ảnh: A Trường).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Ga Ry đã cử 7 cán bộ, chiến sĩ cùng quân y, sử dụng xe cứu thương “0 đồng” của đơn vị, nhanh chóng hỗ trợ sản phụ.

Lực lượng chức năng đã kiểm tra sức khỏe ban đầu cho sản phụ, tổ chức vận chuyển vượt tuyến về Trung tâm Y tế Tây Giang (thành phố Đà Nẵng) để đảm bảo điều kiện sinh nở an toàn.

Ngoài việc hỗ trợ y tế, Đồn Biên phòng Ga Ry còn trao số tiền 2 triệu đồng nhằm động viên, giúp sản phụ vượt qua khó khăn.