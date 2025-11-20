5 tiếng vượt 35km đường rừng đưa sản phụ đi cấp cứu trong đêm

Ngày 20/11, Trung tá Đinh Công Anh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng La Êê, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng, cho biết đơn vị vừa phối hợp với lực lượng chức năng kịp thời đưa một sản phụ sinh khó, vượt rừng đến trung tâm y tế sinh nở an toàn.

Lúc 0h30 ngày 20/11, Trạm quân dân y xã La Êê (thuộc Đồn Biên phòng La Êê) tiếp nhận sản phụ Bloong Thị Mỹ Vân (18 tuổi, trú thôn Pà Oi, xã La Êê, thành phố Đà Nẵng) mang thai tuần thứ 36, có dấu hiệu sắp sinh.

Các lực lượng đưa sản phụ Vân vượt đường rừng trong đêm tối (Ảnh: Đồn Biên phòng La Êê).

Trước đó, khoảng 0h ngày 20/11, sản phụ Vân có dấu hiệu chuyển dạ nên được gia đình đưa đến Trạm quân dân y xã La Êê để hỗ trợ sinh.

Qua thăm khám, bác sĩ nhận định đây là ca sinh khó nên quyết định chuyển ra Phòng khám đa khoa Chal Val, cách trạm khoảng 35km.

Trong những ngày qua, do mưa lớn kéo dài, nhiều đoạn đường từ trung tâm xã La Êê ra Phòng khám đa khoa Chal Val bị sạt lở nặng, các phương tiện không thể lưu thông.

Đồn Biên phòng La Êê đã huy động 10 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng của địa phương dùng cáng vận chuyển sản phụ, đồng thời liên lạc với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang (Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng) dùng xe đón đoàn tại điểm tắc cuối cùng.

Sau 5 tiếng vượt đường rừng, sản phụ được đưa tới Phòng khám đa khoa Chal Val. Đến khoảng 8h30 cùng ngày, sản phụ Bloong Thị Mỹ Vân đã sinh một bé gái, nặng 3,5kg.