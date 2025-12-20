Bộ Công an đề xuất nâng cấp VNeID thành siêu nền tảng số quốc gia

Đề xuất này được Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Quốc gia, nêu ra tại Diễn đàn quốc gia phát triển Kinh tế số và xã hội số lần thứ 3 với “Phát triển kinh tế số, xã hội số toàn diện, bao trùm - Đạt mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số giai đoạn 2026-2030”, sáng 20/12.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng trong phát triển kinh tế số, nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cấu trúc nền kinh tế, nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tới dự Diễn đàn (Ảnh: Đoàn Bắc).

“Kinh tế số là động lực, xã hội số là nền tảng, con người làm trung tâm”, theo lời Thủ tướng.

Ông cho biết mục tiêu của diễn đàn không dừng lại ở việc tổng kết, đánh giá mà còn thảo luận, phân tích và đề xuất các giải pháp đột phá phát triển kinh tế số, xã hội số trong những năm tới.

“Làm thế nào để khơi thông những điểm nghẽn còn ách tắc trong kết nối, chia sẻ dữ liệu? Cần những cơ chế đặc thù gì để Việt Nam trở thành cái nôi của khởi nghiệp sáng tạo và phát triển công nghệ mới? Làm gì để xây dựng một xã hội số văn minh, bao trùm, không để ai bị bỏ lại phía sau? Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực xã hội như thế nào cho hiệu quả?", Thủ tướng đặt vấn đề và đề nghị các đại biểu cho ý kiến.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc Diễn đàn (Ảnh: Đoàn Bắc).

Để Việt Nam tiến cùng, bắt kịp và vượt lên về phát triển kinh tế số, xã hội số trong kỷ nguyên mới, theo Thủ tướng, là việc không phải đơn giản nhưng nếu có cách đi, cách làm tốt sẽ rút ngắn được thời gian, tiết kiệm được công sức.

Trình bày tham luận tại Diễn đàn, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương nhấn mạnh phải xác định kinh tế dữ liệu là đột phá chiến lược bởi đây là động lực tăng trưởng và năng lực cạnh tranh quốc gia trong thời đại mới.

Dữ liệu cũng là tư liệu sản xuất cho kỷ nguyên mới, có tiềm năng và giúp tăng tốc hoặc bỏ qua các giai đoạn phát triển truyền thống, đồng thời là cơ hội tốt nhất của Việt Nam để nâng cao vị thế quốc gia.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, thời gian qua, Đề án 06 đánh dấu bước chuyển mình lịch sử của Việt Nam trong cuộc chuyển đổi số.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã có 107 triệu dữ liệu công dân, kết nối với 15 bộ ngành và 34 địa phương, tiếp nhận 2,1 tỷ lượt yêu cầu xác thực. Ứng dụng VNeID có 67 triệu tài khoản định danh điện tử, tích hợp 50 tiện ích.

Cổng dịch vụ công quốc gia tích hợp 4.700 thủ tục, tiếp nhận 11,5 triệu hồ sơ trực tuyến năm 2025 và tiết kiệm hơn 4.000 tỷ đồng chi phí xã hội. VNeID chi trả 33.000 tỷ tiền an sinh xã hội cho 675.000 người.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Quốc gia (Ảnh: Đoàn Bắc).

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh chúng ta mới ở giai đoạn xây nền móng bước đầu của nền kinh tế dữ liệu. Để giải quyết các điểm nghẽn, phục vụ cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số, ông cho biết Bộ Công an đề xuất 5 đột phá chiến lược.

Trong đó, trước hết là xây dựng Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế dữ liệu; xây dựng hệ sinh thái dữ liệu mở để phục vụ doanh nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Một đề xuất đột phá khác được Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương đề cập là nâng cấp VNeID thành siêu nền tảng số quốc gia, trung tâm của hệ sinh thái số. “Đây là một giải pháp để VNeID không chỉ là ứng dụng định danh mà trở thành điểm truy cập duy nhất, kết nối liền mạch giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân”, ông nói.

Cùng với đó, theo ông, cần triển khai chiến lược phát triển công dân số quốc gia với cơ chế khuyến khích đột phá, giải quyết điểm nghẽn về nguồn lực nhân lực cho xã hội số.