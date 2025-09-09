Bộ Chính trị cho ý kiến về phương án nhân sự của Tuyên Quang và Tây Ninh

Ngày 9/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu Tổ Công tác số 2 của Bộ Chính trị làm việc với đại diện các Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh, Tuyên Quang để cho ý kiến vào các dự thảo văn kiện và phương án nhân sự cấp uỷ trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại buổi làm việc, Tổ Công tác đã nghe và cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện chủ yếu trình đại hội đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, gồm Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Đề án nhân sự cấp uỷ nhiệm kỳ 2025-2030 và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc (ảnh: Đoàn Bắc).

Theo Bộ Chính trị, dự thảo văn kiện đã được các Tỉnh uỷ đánh giá toàn diện kết quả đạt được trong 5 năm qua, thẳng thắn chỉ rõ hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.

Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2025-2030 cũng thể hiện tinh thần quyết tâm chính trị, tầm nhìn phát triển, xác định nhiệm vụ trọng tâm và đột phá phát triển, cơ bản quán triệt và cụ thể hoá được chủ trương, định hướng lớn trong các dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị ban hành gần đây.

Ý kiến của các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư cơ bản tán thành với dự thảo các văn kiện của Tỉnh ủy Tây Ninh, Tuyên Quang. Các ý kiến đồng thời đề nghị làm rõ những kết quả nổi bật, những mặt còn hạn chế, bổ sung nêu rõ về tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương, bổ sung định hướng tầm nhìn chiến lược trong giai đoạn mới và đặt ra yêu cầu đối với từng địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết báo cáo tại cuộc họp (Ảnh: Đoàn Bắc).

Trong đó, đối với tỉnh Tây Ninh, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Đảng bộ tỉnh đẩy mạnh xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy truyền thống trung dũng, kiên cường.

Địa phương cũng cần đột phá phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng - an ninh, để cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đối với tỉnh Tuyên Quang, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng.

Bí thư Tỉnh uỷ Tuyên Quang Hầu A Lềnh báo cáo tại cuộc họp (Ảnh: Đoàn Bắc).

Thủ tướng cũng lưu ý địa phương chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu đến năm 2030, cùng cả nước vững bước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tổ Công tác đề nghị Tỉnh uỷ Tây Ninh, Tuyên Quang nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và tiếp thu tối đa góp ý của các ban, bộ ngành Trung ương để hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội.