Binh đoàn 20 cứu 3 người bị nước cuốn tại phà Cát Lái

Binh đoàn 20 (Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn) vừa thông tin việc cứu được 3 người bị nước cuốn tại khu vực bến cảng.

Trước đó, lúc 12h30 ngày 7/9, anh H.Q.H. (SN 1982, trú tại phường Cát Lái, TPHCM) đang chờ lên phà Cát Lái để đi từ TPHCM sang tỉnh Đồng Nai thì bất ngờ bị gió lốc thổi ngã xuống sông.

Nạn nhân H.Q.H. được cứu sống và đưa đến bệnh viện (Ảnh: Công Hoan).

Chứng kiến sự việc, 2 nhân viên của phà Cát Lái nhảy xuống sông để cứu người. Do nước chảy xiết và mưa gió lớn, cả 3 người bị nước cuốn về phía hạ lưu.

Đội Công tác cầu cảng Cát Lái của Phòng Tham mưu (Binh đoàn 20) phát hiện các nạn nhân và triển khai lực lượng cứu nạn. Sau hơn 20 phút nỗ lực cứu người trong điều kiện tầm nhìn hạn chế, đến 12h55 cùng ngày, lực lượng của Binh đoàn 20 cứu vớt thành công anh H.Q.H. và 2 nhân viên phà Cát Lái.

Được chăm sóc y tế, 2 nhân viên phà Cát Lái đã ổn định sức khỏe, trở lại làm việc. Riêng anh H. được chuyển đến Bệnh viện Lê Văn Thịnh, nạn nhân đang trong quá trình hồi phục.